23 ноя 2018



На концертах Тилля ЛИНДЕМАННА впервые в России будет применена система YONDR



Во время шоу российского тура Тилля ЛИНДЕМАННА будет категорически запрещена фото - и видеосъемка на мобильные телефоны.



На западе в настоящее время получила распространение система YONDR для предотвращения съемки концертов: все мобильные устройства на входе упаковываются в специальные чехлы, снять которые можно будет на выходе или в Phone Free Zone — при этом на протяжении всего концерта устройства будут оставаться с посетителем. На концертах ЛИНДЕМАННА в декабре эта система будет впервые применена в нашей стране. По словам менеджмента ЛИНДЕМАННА – «Артист хочет, чтобы зрители наслаждались шоу без отвлечения на девайсы».



Получите максимум удовольствий и впечатлений от концертов, не расставаясь с мобильным устройством. Система YONDR будет применена во всех городах российского тура Тилля ЛИНДЕМАННА.





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