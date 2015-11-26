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Lindemann

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InternationalМеждународный



23 ноя 2018 : 		 На концертах Тилля ЛИНДЕМАННА впервые в России будет применена система YONDR

16 ноя 2016 : 		 Первый концертный трек LINDEMANN

5 сен 2016 : 		 LINDEMANN «определённо что-то выпустят»

28 окт 2015 : 		 Peter Tägtgren о планах LINDEMANN

10 окт 2015 : 		 Новое видео LINDEMANN

2 окт 2015 : 		 Трейлер нового видео LINDEMANN

12 сен 2015 : 		 Новый сингл LINDEMANN выйдет в октябре

2 сен 2015 : 		 LINDEMANN снимают новое видео

24 июн 2015 : 		 Заявление WARNER и MEDIA MARKT об автограф-сессии LINDEMANN

24 июн 2015 : 		 Давка на автограф-сессии LINDEMANN

23 июн 2015 : 		 LINDEMANN первые в России

19 июн 2015 : 		 TILL LINDEMANN: «Мы больше никогда не увидим групп, подобных LED ZEPPELIN или BLACK SABBATH»

17 июн 2015 : 		 Семплы новых песен LINDEMANN

17 июн 2015 : 		 У LINDEMANN уже есть идеи для нового альбома

11 июн 2015 : 		 Семплы новых песен LINDEMANN

5 июн 2015 : 		 Семплы новых песен LINDEMANN

5 июн 2015 : 		 TILL LINDEMANN доволен своим первым англоязычным альбомом

4 июн 2015 : 		 Семпл нового трека LINDEMANN

28 май 2015 : 		 Новое видео LINDEMANN

19 май 2015 : 		 Трейлер нового видео LINDEMANN

3 май 2015 : 		 Фрагмент нового трека LINDEMANN

25 апр 2015 : 		 Новый альбом LINDEMANN выйдет в июне

24 апр 2015 : 		 Обложка нового альбома LINDEMANN - 2

22 апр 2015 : 		 Обложка нового альбома LINDEMANN

24 мар 2015 : 		 LINDEMANN будет звучать как «смесь вокала RAMMSTEIN и музыки PAIN»

19 мар 2015 : 		 Дебютный альбом проекта LINDEMANN выйдет в мае

27 фев 2015 : 		 Тизер от LINDEMANN

4 янв 2015 : 		 Фронтмен RAMMSTEIN и PETER TÄGTGREN готовят совместный проект

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|||| 23 ноя 2018

На концертах Тилля ЛИНДЕМАННА впервые в России будет применена система YONDR



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Во время шоу российского тура Тилля ЛИНДЕМАННА будет категорически запрещена фото - и видеосъемка на мобильные телефоны.

На западе в настоящее время получила распространение система YONDR для предотвращения съемки концертов: все мобильные устройства на входе упаковываются в специальные чехлы, снять которые можно будет на выходе или в Phone Free Zone — при этом на протяжении всего концерта устройства будут оставаться с посетителем. На концертах ЛИНДЕМАННА в декабре эта система будет впервые применена в нашей стране. По словам менеджмента ЛИНДЕМАННА – «Артист хочет, чтобы зрители наслаждались шоу без отвлечения на девайсы».

Получите максимум удовольствий и впечатлений от концертов, не расставаясь с мобильным устройством. Система YONDR будет применена во всех городах российского тура Тилля ЛИНДЕМАННА.



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КомментарииСкрыть/показать 30 )

Rus


23 ноя 2018, 17:40		Оо, отлично! Давно пора такое внедрить. А то задолбали со своими смартфонами. Как буд-то кто-то потом пересматривает эти обрывки. Ладно когда люди целенаправленно идут и снимают целые шоу, а потом все выкладывают на торренты ))

НELLECTOR


23 ноя 2018, 17:48		:)
Все мобильные устройства на входе упаковываются в специальные чехлы, снять которые будет невозможно.
Получите максимум удовольствий и впечатлений от концертов германских гопаков.

michael777


23 ноя 2018, 17:51		А если люди хотят просто сделать пару кадров на память, то как быть. К примеру, пришёл я на один знаковый концерт одной известной группы, стою у сцены и тут вдруг передо мной неожиданно встали Киске, Хансен, и Вайкат и начали играть соло в i want out, и чё делать?

kircore


23 ноя 2018, 18:17		За 9500. Ещё и телефоны отбирают (ну ладно, пакуют в чехлы).

gravitgroove


23 ноя 2018, 18:21		С кучей артефактов в снимке? Оно надо тебе потом? лучше взять с отчета какого-нибудь фотографа с нормальной камерой и фильтрами.

darkflesh


23 ноя 2018, 18:31		вангую эту систему ждет провал

Saint Portnoy


23 ноя 2018, 18:41		там один деятель УЖЕ с народа деньги собрал на билет, чтобы полностью отснять этот концерт и выложить на YT.
*достал попкорн*

HailtoSlave


23 ноя 2018, 18:59		не понял - там закрывается только камера что ли, позвонить можно будет или нет? А если человеку срочно позвонят, что делать?

Darkside.ru Member

Starbreaker


23 ноя 2018, 19:10		HailtoSlave

На входе в зал, в фойе, у стойки с мерчем - в общем где-то вне зрительного зала ставятся специально обученные люди, эта зона называется "Phone Free Zone".
Все входящие зрители проверяются этими людьми на наличие телефонов, оные отбираются и запаковывается в специальный чехол, запантентованный американской компанией YONDR. Чехол полностью закрывает весь телефон со всех сторон и закрывается на магнитный замок. После этого вы идёте в зал.
Сам телефон остаётся в том состоянии, в котором вы его дали сотруднику. Если он был включен, и вам позвонят во время шоу, вы почувствуете вибрацию, услышите рингтон - в общем, то, что у вас поставлено в настройках. Единственное, что вы можете с этим сделать - выйти из зала обратно в свободную зону, где вам отмагнитят застежку и вы можете посмотреть кто вам звонил.

Kliops144


23 ноя 2018, 19:30		Найс трай, но большинству не понравится.

->michael777
Навеяло: "А тут вдруг передо мной неожиданно встал Тилль с болльшим резиновым членом, и начинает поливать зал, и что тогда делать!?"

Wazlav


23 ноя 2018, 19:55		В чём проблема? Отдаёшь телефон на запаковку, тебя спокойно пропускают в зал, там ты из тайного места достаёшь второй телефон и снимаешь на него. Почему-то мало какие изыматели телефонов/камер думают о том, что у человека может быть больше одного устройства с собой) Этим способом даже смотрители в египетских пирамидах были обдурены)

Darkside.ru Member

Starbreaker


23 ноя 2018, 20:06		Вопрос только в принципиальности артиста и его менеджмента.
Если артист особо принципиален - то вообще плёвое дело (а уж тем более в таком маленьком клубном формате, как данные концерты Тилля) поставить смотрящего со сцены, который будет быстро и эффективно гасить в толпе всех снимающих.

Ухналь


23 ноя 2018, 20:06		А с нокией 1101 пустят ? Или вообще спрячут в бронебойный сейф ?

DarkRoom_0


23 ноя 2018, 20:36		Это неправильно, я например на концертах фотографирую сцену на память

stiff


23 ноя 2018, 21:04		Starbreaker, я был на концерте принципиального Глена Хьюза, точнее скорее всего принципиальным был менеджмент. Все впечатление от музыки было испорчено оравой охранников, бродившей по залу и долбавшей людей с мобилами. На сцене рядом с людьми, дарящими прекрасное и светлое, стоял хмырь руководящий сворой этих держиморд рыскающих. Держу пари, половина зала смотрела не на певца, а на это чучело, которого откровенно хотелось придушить. Назло всей этой шобле заснял два медляка и соло, хотя и не собирался.

Darkside.ru Member

Starbreaker


23 ноя 2018, 21:15		stiff

Это на котором концерте Хьюза такое происходило?)

Артур Коури


23 ноя 2018, 23:02		Зачем вообще тогда фанатов собирать? Продавал бы так книжки с автографом

Артур Коури


23 ноя 2018, 23:04		А рэп он в России будет читать?)

Thrashcrow


23 ноя 2018, 23:54		"А если человеку срочно позвонят, что делать?"

Блин,30 лет тому мобил не было. Все ходили на концерт и всё было нормально. А если человек такой VIP, что он и два часа не может выжить без мобилы,пусть остаётся в офисе.

И вообще...Их концерт,их правила. Кому не нравится,можете продать билет,ибо раскуплены и желающих купить куча.

balamut75


24 ноя 2018, 07:20		Thrashcrow, согласен с вами. в девяностые и начало 2000 все ходили без мобил и получали удовольствие а сейчас сука посрать ходят с трубками,в курилку зайдет с трубой у башки и с сигаретой в зубах,трындит часами а после начинает спрашивать млять я много чего пропустил а что где про что а у кого как и во сколько.Кому нужно будет твоё дерганое видео где ни звука ни картинки и это всё можно будет скачать в HD качестве.Тупо стадный рефлекс у людей все снимают и я тоже,а надо оно тебе это тебя не волнует)))

YNWA


24 ноя 2018, 08:16		""""Блин,30 лет тому мобил не было. Все ходили на концерт и всё было нормально.""""

Раньше и трава была зеленее. То есть, ты думаешь, если бы 30 лет назад был интернет и мобилы, люди бы ходили на концерты без них? Только наслаждаться музыкой, ага.
Когда еще не было мобил, пытались с фотиками зайти, чтобы сфотографировать действо. Просто Тиль не хочет, чтобы кто-то снял, как он дает петуха))

Ухналь


24 ноя 2018, 08:55		Кассетный плэер прятали под шмотки, и микрофон вытаскивали исподтишка.

HELLECTOR


24 ноя 2018, 10:57		Никогда такой хуйнёй не занимался.

kircore


24 ноя 2018, 15:27		Это как попытка озеленить Формулу 1. Такая же чушь.

Aiming High


25 ноя 2018, 09:56		Давно пора было запретить несанкционированную сьемку и запись концертов,которые полностью обесценивают работу музыкантов.Полностью поддерживаю.

Flashback


25 ноя 2018, 12:15		"Полностью обесценивают работу музыкантов"
Эйм, а чем обесценивают то?

Вообще не понимаю, из за чего сыр бор.

kircore


25 ноя 2018, 12:16		Ничего они не обесценивают. Если музыканты играют хреново и звук не могут настроить, то съёмка - единственное ценное, что после концерта остаётся. И свидетельство лажи заодно.
Если играют отлично и звук качественный, то съёмка все нюансы не передаст, надо всё равно на концерт идти.
Поэтому бред.
В начале нулевых не было съёмки - и теперь у нас нет никаких видеосвидетельств от групп, находившихся тогда на пике формы. Я очень об этом жалею - что концерты 1998- 2007 остались только в моей голове.

Mt. Erebus


25 ноя 2018, 21:33		боится, что заснимут, как он под фанеру рот открывает - посадил себе все что можно, хренов паровоз.

Aiming High


25 ноя 2018, 22:03		Flashback-в том,что на концерт можно не идти,а с комфортом посмотреть в любое время дома.Все стало доставаться слишком легко.

KILL GRAVE


25 ноя 2018, 23:18		в России будет применяться система ZONDR
Уже давно.


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