На концертах Тилля ЛИНДЕМАННА впервые в России будет применена система YONDR
Во время шоу российского тура Тилля ЛИНДЕМАННА будет категорически запрещена фото - и видеосъемка на мобильные телефоны.
На западе в настоящее время получила распространение система YONDR для предотвращения съемки концертов: все мобильные устройства на входе упаковываются в специальные чехлы, снять которые можно будет на выходе или в Phone Free Zone — при этом на протяжении всего концерта устройства будут оставаться с посетителем. На концертах ЛИНДЕМАННА в декабре эта система будет впервые применена в нашей стране. По словам менеджмента ЛИНДЕМАННА – «Артист хочет, чтобы зрители наслаждались шоу без отвлечения на девайсы».
Получите максимум удовольствий и впечатлений от концертов, не расставаясь с мобильным устройством. Система YONDR будет применена во всех городах российского тура Тилля ЛИНДЕМАННА.
Rus
НELLECTOR
Все мобильные устройства на входе упаковываются в специальные чехлы, снять которые будет невозможно.
Получите максимум удовольствий и впечатлений от концертов германских гопаков.
michael777
kircore
gravitgroove
darkflesh
Saint Portnoy
*достал попкорн*
HailtoSlave
Starbreaker
На входе в зал, в фойе, у стойки с мерчем - в общем где-то вне зрительного зала ставятся специально обученные люди, эта зона называется "Phone Free Zone".
Все входящие зрители проверяются этими людьми на наличие телефонов, оные отбираются и запаковывается в специальный чехол, запантентованный американской компанией YONDR. Чехол полностью закрывает весь телефон со всех сторон и закрывается на магнитный замок. После этого вы идёте в зал.
Сам телефон остаётся в том состоянии, в котором вы его дали сотруднику. Если он был включен, и вам позвонят во время шоу, вы почувствуете вибрацию, услышите рингтон - в общем, то, что у вас поставлено в настройках. Единственное, что вы можете с этим сделать - выйти из зала обратно в свободную зону, где вам отмагнитят застежку и вы можете посмотреть кто вам звонил.
Kliops144
->michael777
Навеяло: "А тут вдруг передо мной неожиданно встал Тилль с болльшим резиновым членом, и начинает поливать зал, и что тогда делать!?"
Wazlav
Starbreaker
Если артист особо принципиален - то вообще плёвое дело (а уж тем более в таком маленьком клубном формате, как данные концерты Тилля) поставить смотрящего со сцены, который будет быстро и эффективно гасить в толпе всех снимающих.
Ухналь
DarkRoom_0
stiff
Starbreaker
Это на котором концерте Хьюза такое происходило?)
Артур Коури
Артур Коури
Thrashcrow
Блин,30 лет тому мобил не было. Все ходили на концерт и всё было нормально. А если человек такой VIP, что он и два часа не может выжить без мобилы,пусть остаётся в офисе.
И вообще...Их концерт,их правила. Кому не нравится,можете продать билет,ибо раскуплены и желающих купить куча.
balamut75
YNWA
Раньше и трава была зеленее. То есть, ты думаешь, если бы 30 лет назад был интернет и мобилы, люди бы ходили на концерты без них? Только наслаждаться музыкой, ага.
Когда еще не было мобил, пытались с фотиками зайти, чтобы сфотографировать действо. Просто Тиль не хочет, чтобы кто-то снял, как он дает петуха))
Ухналь
HELLECTOR
kircore
Aiming High
Flashback
Эйм, а чем обесценивают то?
Вообще не понимаю, из за чего сыр бор.
kircore
Если играют отлично и звук качественный, то съёмка все нюансы не передаст, надо всё равно на концерт идти.
Поэтому бред.
В начале нулевых не было съёмки - и теперь у нас нет никаких видеосвидетельств от групп, находившихся тогда на пике формы. Я очень об этом жалею - что концерты 1998- 2007 остались только в моей голове.
Mt. Erebus
Aiming High
KILL GRAVE
Уже давно.
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).