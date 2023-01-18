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TILL LINDEMANN в новом треке SHARON KOVACS



TILL LINDEMANN записал партии гостевого вокала для нового трека SHARON KOVACS "Child Of Sin", который вошёл в третью пластинку артистки — "Child Of Sin". Авторами песни были Sharon Kovacs, Till Lindemann и Jonathan Quarmby.







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