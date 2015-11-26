TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса

TILL LINDEMANN записал свою версию знаменитой песни «Любимый город в синей дымке тает», которую в оригинале исполнял Марк Бернес. Till обратился с предложением к Тимуру Бекмамбетову записать эту композицию и снять на неё клип, который выйдет одновременно с фильмом «Девятаев».
Lindemann вырос в городе Росток в ГДР, его отец часто бывал в СССР, а сам Till был пионером. Эту песню в детстве пела его мама, и когда он узнал, что Бекмамбетов снимает фильм про Девятаеве, которого в ГДР считали героем и даже установили ему памятник в Узедоме, Till связался с Тимуром, и сотрудничество состоялось.
Blackout 74
matthew3833
olly71
НELLECTOR
Очень сильно режет.
Extrawurst
shakabre
R0ck_N_R0lla
если серьезно, то отлично исполнил
Санчез
Сверху сказали" а все, низя"
Nepalcev
DHW
Nepalcev
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