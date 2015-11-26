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Lindemann

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22 апр 2021 : 		 TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса

13 апр 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

18 мар 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

17 мар 2021 : 		 Концертный релиз LINDEMANN выйдет весной

15 мар 2021 : 		 LINDEMANN онлайн

12 дек 2020 : 		 Новое видео TILL LINDEMANN & DAVID GARRETT

3 дек 2020 : 		 LINDEMANN выпускает новый синл

14 ноя 2020 : 		 Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN

11 мар 2020 : 		 LINDEMANN сыграют в Москве дважды

9 фев 2020 : 		 LINDEMANN открыли тур

4 фев 2020 : 		 Новое видео LINDEMANN

14 янв 2020 : 		 Новые версии клипа LINDEMANN

13 янв 2020 : 		 Новая версия клипа LINDEMANN

26 дек 2019 : 		 Новое видео LINDEMANN

23 дек 2019 : 		 Трейлер нового видео LINDEMANN

24 ноя 2019 : 		 Светлана Лобода в новом видео LINDEMANN

5 ноя 2019 : 		 LINDEMANN едут в тур

2 ноя 2019 : 		 Новое видео LINDEMANN

28 окт 2019 : 		 Фрагмент нового трека LINDEMANN

20 окт 2019 : 		 Новое видео LINDEMANN

13 сен 2019 : 		 Новое видео LINDEMANN

13 сен 2019 : 		 Новый сингл LINDEMANN

12 сен 2019 : 		 LINDEMANN выпустят сингл

16 авг 2019 : 		 Новый альбом LINDEMANN записан

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TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса



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TILL LINDEMANN записал свою версию знаменитой песни «Любимый город в синей дымке тает», которую в оригинале исполнял Марк Бернес. Till обратился с предложением к Тимуру Бекмамбетову записать эту композицию и снять на неё клип, который выйдет одновременно с фильмом «Девятаев».

Lindemann вырос в городе Росток в ГДР, его отец часто бывал в СССР, а сам Till был пионером. Эту песню в детстве пела его мама, и когда он узнал, что Бекмамбетов снимает фильм про Девятаеве, которого в ГДР считали героем и даже установили ему памятник в Узедоме, Till связался с Тимуром, и сотрудничество состоялось.






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КомментарииСкрыть/показать 11 )

Blackout 74


22 апр 2021, 14:22		Молодец, хорошо.

matthew3833


22 апр 2021, 14:32		Хорошо спел, с душой.

olly71


22 апр 2021, 14:33		Я бы конечно по немецки хуже спел бы так как немецкого вообще не знаю . Интересно американцам и англичанам так же режет ухо дикий акцент когда они слышат песни на английском немецких , финских или любых других групп не из англоязычных стран ?

НELLECTOR


22 апр 2021, 14:56		>>>Интересно американцам и англичанам так же режет ухо дикий акцент

Очень сильно режет.

Extrawurst


22 апр 2021, 15:03		Английский от Nightwish примерно так звучит.

shakabre


22 апр 2021, 15:14		Ого, очень круто получилось

R0ck_N_R0lla


22 апр 2021, 15:21		странно, Линдеман поет, а на экране ни сисек, ни хуев, подозрительно.

если серьезно, то отлично исполнил

Санчез


22 апр 2021, 15:35		>странно, Линдеман поет, а на экране ни сисек, ни хуев, подозрительно.
Сверху сказали" а все, низя"

Nepalcev


22 апр 2021, 15:54		А нежданчик, да?))

DHW


22 апр 2021, 15:58		Больше другое интересно, а немцы (ну, кто в теме) как отреагировали на эту песню? Вот если бы Кипелов спел Panzerlied... типо того? Или талерантность + комплекс вины?

Nepalcev


22 апр 2021, 16:12		А им-то что комплексовать? Они даже монументы нашим солдатам не сносят. Им бы о деоккупации впору подумать.


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