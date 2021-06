сегодня



Вскрытие LINDEMANN



Видео, рассказывающее о лимитированном издании концертного альбома LINDEMANN "Live In Moscow", доступно для просмотра ниже.



Трек-лист:



"Skills In Pills"

"Lady Boy"

"Fat"

"Frau & Mann"

"Ich Weiss Es Nicht"

"Allesfresser"

"Knebel"

"Home Sweet Home"

"Cowboy"

"Golden Shower"

"Blut"

"Platz Eins"

"Praise Abort"

"Fish On"

"Ach So Gern"

"Gummi"

"Steh Auf"







+1 -0



просмотров: 885