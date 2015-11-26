сегодня



PETER TÄGTGREN о LINDEMANN : «Мы могли стать одной из самых крутых групп в мире»



Peter Tägtgren в рамках недавней беседы коснулся темы проекта LINDEMANN и своего ухода из него:



«Я могу сказать вам только одно: это было здорово, когда было, и не здорово, когда этого не стало, — если так можно выразиться.



"[У нас с Till'ем] была потрясающая химия. Мы просто смотрели друг на друга, а потом начинали писать музыку. Это было так просто. Самой лёгкой частью была студийная работа. Мы могли бы выдавать сотни песен каждый год, потому что у нас было так много идей, мы и правда отлично сработались.



Так что да, это печально. Мы могли бы стать одной из самых известных групп в мире, если бы продолжали, я вам точно говорю. Это было безумие.



Я занимался музыкой, а он занимался визуалом. А в промежутках мы помогали друг другу».







</div>





</div>





</div>





</div>





+7 -2



( 5 ) просмотров: 3902

