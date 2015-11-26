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Lindemann

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10 окт 2021 : 		 PETER TÄGTGREN о LINDEMANN: «Мы могли стать одной из самых крутых групп в мире»

6 сен 2021 : 		 TILL LINDEMANN спел на Красной Площади

4 авг 2021 : 		 PETER TÄGTGREN о последнем туре LINDEMANN: «Не моё это»

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13 апр 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

18 мар 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

17 мар 2021 : 		 Концертный релиз LINDEMANN выйдет весной

15 мар 2021 : 		 LINDEMANN онлайн

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9 фев 2020 : 		 LINDEMANN открыли тур

4 фев 2020 : 		 Новое видео LINDEMANN

14 янв 2020 : 		 Новые версии клипа LINDEMANN

13 янв 2020 : 		 Новая версия клипа LINDEMANN

26 дек 2019 : 		 Новое видео LINDEMANN

23 дек 2019 : 		 Трейлер нового видео LINDEMANN
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PETER TÄGTGREN о LINDEMANN: «Мы могли стать одной из самых крутых групп в мире»



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Peter Tägtgren в рамках недавней беседы коснулся темы проекта LINDEMANN и своего ухода из него:

«Я могу сказать вам только одно: это было здорово, когда было, и не здорово, когда этого не стало, — если так можно выразиться.

"[У нас с Till'ем] была потрясающая химия. Мы просто смотрели друг на друга, а потом начинали писать музыку. Это было так просто. Самой лёгкой частью была студийная работа. Мы могли бы выдавать сотни песен каждый год, потому что у нас было так много идей, мы и правда отлично сработались.

Так что да, это печально. Мы могли бы стать одной из самых известных групп в мире, если бы продолжали, я вам точно говорю. Это было безумие.

Я занимался музыкой, а он занимался визуалом. А в промежутках мы помогали друг другу».

PETER TГ„GTGREN On LINDEMANN:














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КомментарииСкрыть/показать 5 )

sanyavorobey


10 окт 2021, 12:58		Жаль( Но спасибо мужикам за те два концерта! он были крутые! И за бутылку, которую я поймал от Тилля!)

artmageddon


10 окт 2021, 13:49		Тиль тоже молчит что случилось?

deathstar777


10 окт 2021, 16:33		Дичь эти одноразовые проекты.
Конечно велик у них соблазн, добившись славы, что-то лабать для души.

Suicide333Poly


10 окт 2021, 17:38		Стали бы ещё хайповее, взяв например у друг друга на клыка, немец же любит всякие перформансы )

father


10 окт 2021, 17:51		Да Петя тоже любит всякие перфомансы, поэтому наверное решили разойтись, чтобы однажды их общий гениальный разум не решил, что будет круто им для клипа снять гей-порно:)
Понарошку-то они друг друга отшпилили в костюме свиней ещё в самом первом клипе:)


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