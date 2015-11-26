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PETER TÄGTGREN о LINDEMANN: «Мы могли стать одной из самых крутых групп в мире»
Peter Tägtgren в рамках недавней беседы коснулся темы проекта LINDEMANN и своего ухода из него:
«Я могу сказать вам только одно: это было здорово, когда было, и не здорово, когда этого не стало, — если так можно выразиться.
"[У нас с Till'ем] была потрясающая химия. Мы просто смотрели друг на друга, а потом начинали писать музыку. Это было так просто. Самой лёгкой частью была студийная работа. Мы могли бы выдавать сотни песен каждый год, потому что у нас было так много идей, мы и правда отлично сработались.
Так что да, это печально. Мы могли бы стать одной из самых известных групп в мире, если бы продолжали, я вам точно говорю. Это было безумие.
Я занимался музыкой, а он занимался визуалом. А в промежутках мы помогали друг другу».
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sanyavorobey
artmageddon
deathstar777
Конечно велик у них соблазн, добившись славы, что-то лабать для души.
Suicide333Poly
father
Понарошку-то они друг друга отшпилили в костюме свиней ещё в самом первом клипе:)
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