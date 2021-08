сегодня



PETER TÄGTGREN о последнем туре LINDEMANN : «Не моё это»



В рамках "I Ask No One", у Peter'a Tägtgren'a спросили о финальном туре LINDEMANN:



«Он был очень успешным — определённо. Но если честно, это всё как-то не мое. И вот почему мы больше вместе не играем. Так что он пошёл своей дорогой, а я пошёл своей. Вот так всё просто».











+5 -0



просмотров: 436