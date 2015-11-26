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Lindemann

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4 авг 2021 : 		 PETER TÄGTGREN о последнем туре LINDEMANN: «Не моё это»

28 июн 2021 : 		 Короткометражка от TILL LINDEMANN

7 июн 2021 : 		 Вскрытие LINDEMANN

1 июн 2021 : 		 Новое видео LINDEMANN

31 май 2021 : 		 TILL LINDEMANN представит сингл ко дню защиты детей

26 май 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

10 май 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

9 май 2021 : 		 TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса. В Эрмитаже

24 апр 2021 : 		 TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса: видео

22 апр 2021 : 		 TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса

13 апр 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

18 мар 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

17 мар 2021 : 		 Концертный релиз LINDEMANN выйдет весной

15 мар 2021 : 		 LINDEMANN онлайн

12 дек 2020 : 		 Новое видео TILL LINDEMANN & DAVID GARRETT

3 дек 2020 : 		 LINDEMANN выпускает новый синл

14 ноя 2020 : 		 Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN

11 мар 2020 : 		 LINDEMANN сыграют в Москве дважды

9 фев 2020 : 		 LINDEMANN открыли тур

4 фев 2020 : 		 Новое видео LINDEMANN

14 янв 2020 : 		 Новые версии клипа LINDEMANN

13 янв 2020 : 		 Новая версия клипа LINDEMANN

26 дек 2019 : 		 Новое видео LINDEMANN

23 дек 2019 : 		 Трейлер нового видео LINDEMANN

24 ноя 2019 : 		 Светлана Лобода в новом видео LINDEMANN

5 ноя 2019 : 		 LINDEMANN едут в тур
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PETER TÄGTGREN о последнем туре LINDEMANN: «Не моё это»



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В рамках "I Ask No One", у Peter'a Tägtgren'a спросили о финальном туре LINDEMANN:

«Он был очень успешным — определённо. Но если честно, это всё как-то не мое. И вот почему мы больше вместе не играем. Так что он пошёл своей дорогой, а я пошёл своей. Вот так всё просто».

PETER TГ„GTGREN On Final LINDEMANN Tour:




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