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Lindemann

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6 сен 2021 : 		 TILL LINDEMANN спел на Красной Площади

4 авг 2021 : 		 PETER TÄGTGREN о последнем туре LINDEMANN: «Не моё это»

28 июн 2021 : 		 Короткометражка от TILL LINDEMANN

7 июн 2021 : 		 Вскрытие LINDEMANN

1 июн 2021 : 		 Новое видео LINDEMANN

31 май 2021 : 		 TILL LINDEMANN представит сингл ко дню защиты детей

26 май 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

10 май 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

9 май 2021 : 		 TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса. В Эрмитаже

24 апр 2021 : 		 TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса: видео

22 апр 2021 : 		 TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса

13 апр 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

18 мар 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

17 мар 2021 : 		 Концертный релиз LINDEMANN выйдет весной

15 мар 2021 : 		 LINDEMANN онлайн

12 дек 2020 : 		 Новое видео TILL LINDEMANN & DAVID GARRETT

3 дек 2020 : 		 LINDEMANN выпускает новый синл

14 ноя 2020 : 		 Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN

11 мар 2020 : 		 LINDEMANN сыграют в Москве дважды

9 фев 2020 : 		 LINDEMANN открыли тур

4 фев 2020 : 		 Новое видео LINDEMANN

14 янв 2020 : 		 Новые версии клипа LINDEMANN

13 янв 2020 : 		 Новая версия клипа LINDEMANN

26 дек 2019 : 		 Новое видео LINDEMANN

23 дек 2019 : 		 Трейлер нового видео LINDEMANN

24 ноя 2019 : 		 Светлана Лобода в новом видео LINDEMANN
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|||| 6 сен 2021

TILL LINDEMANN спел на Красной Площади



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TILL LINDEMANN принял участие в фестивале Спасская Башня и исполнил на Красной Площади композицию "Любимый город".

RAMMSTEIN Frontman TIL LINDEMANN Performs "Lubimiy Gorod" Live In Moscow's Red Square; Pro-Shot Video Available



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КомментарииСкрыть/показать 12 )

balamut75


6 сен 2021, 19:54		Зачастил что то к нам

Darkside.ru Member

Starbreaker


6 сен 2021, 20:15		Лободу содержать надо.

Максим.Игоревич


6 сен 2021, 20:31		Как вступиться за фаната, которого за твой клип посадили на 2 года - так язык в жопу, как выступать на Красной площади - так нате, распишитесь! Тьфу, стареющая проститутка, всё уважение к себе поделил на ноль!

Rob_Dants


6 сен 2021, 20:55		да уж, то в порно клипе снялся, жетско хардкорно сношая девок, то внезапно спел на русском старую песню из советских времен, то решил умолчать факт насчет чела, ну короче я хз в какой момент времени у деда поехала крыша.....

rattle_snake


6 сен 2021, 21:26		скоро путен даст мидаль ))

Rutger


6 сен 2021, 21:38		Фаната какого-то жалеют, а Красную Площадь кто пожалеет?

Mistis


6 сен 2021, 21:43		шуток про паспорт еще не было ?

Mad Katz


6 сен 2021, 21:48		Бундеса имеют инстинкт еженедельных заходов по кнайпам. Многие терпели без этого года по полтора. Заезжая в совок первым делом просят сводить в общепит прибухнуть.

Mistis


6 сен 2021, 22:05		а место где он лажанул подтерли ?

deePress


6 сен 2021, 22:21		Максим.Игоревич +100

Darkside.ru Member

Blindman


7 сен 2021, 02:09		О каком фанате речь, из анальнят и с условным сроком за тяжкие телесные и сроком за хищение то? Тут просто кучно пошел, ничего личного. Там не все так красиво, если по заголовкам одним судить

Санчез


7 сен 2021, 04:52		Тилля в президенты, голосуй за Тилля, каждому проголосовавшему одна шлюшка, смазанный дилдак и новый альбом раммштайн с автографом


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