Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN

В социальных сетях LINDEMANN появилось следующее сообщение:
«Как подтвердили Till Lindemann и Peter Tägtgren, они завершают сотрудничество в рамках LINDEMANN и продолжат работу над другими проектами. В настоящий момент коллектив работает над последним релизом, концертным DVD с концерта в Москве, выход которого намечен на весну 2021 года.
Till Lindemann будет продолжать выступать как LINDEMANN, но с новым составом»
Lord Iscariah
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DirtyPigs
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YNWA
Lord Iscariah
Exceptional
OlegZ
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