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Lindemann

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14 ноя 2020 : 		 Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN

11 мар 2020 : 		 LINDEMANN сыграют в Москве дважды

9 фев 2020 : 		 LINDEMANN открыли тур

4 фев 2020 : 		 Новое видео LINDEMANN

14 янв 2020 : 		 Новые версии клипа LINDEMANN

13 янв 2020 : 		 Новая версия клипа LINDEMANN

26 дек 2019 : 		 Новое видео LINDEMANN

23 дек 2019 : 		 Трейлер нового видео LINDEMANN

24 ноя 2019 : 		 Светлана Лобода в новом видео LINDEMANN

5 ноя 2019 : 		 LINDEMANN едут в тур

2 ноя 2019 : 		 Новое видео LINDEMANN

28 окт 2019 : 		 Фрагмент нового трека LINDEMANN

20 окт 2019 : 		 Новое видео LINDEMANN

13 сен 2019 : 		 Новое видео LINDEMANN

13 сен 2019 : 		 Новый сингл LINDEMANN

12 сен 2019 : 		 LINDEMANN выпустят сингл

16 авг 2019 : 		 Новый альбом LINDEMANN записан

19 дек 2018 : 		 Новое видео проекта LINDEMANN

23 ноя 2018 : 		 На концертах Тилля ЛИНДЕМАННА впервые в России будет применена система YONDR

16 ноя 2016 : 		 Первый концертный трек LINDEMANN

5 сен 2016 : 		 LINDEMANN «определённо что-то выпустят»

28 окт 2015 : 		 Peter Tägtgren о планах LINDEMANN

10 окт 2015 : 		 Новое видео LINDEMANN

2 окт 2015 : 		 Трейлер нового видео LINDEMANN

12 сен 2015 : 		 Новый сингл LINDEMANN выйдет в октябре

2 сен 2015 : 		 LINDEMANN снимают новое видео
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|||| сегодня

Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN



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В социальных сетях LINDEMANN появилось следующее сообщение:

«Как подтвердили Till Lindemann и Peter Tägtgren, они завершают сотрудничество в рамках LINDEMANN и продолжат работу над другими проектами. В настоящий момент коллектив работает над последним релизом, концертным DVD с концерта в Москве, выход которого намечен на весну 2021 года.

Till Lindemann будет продолжать выступать как LINDEMANN, но с новым составом»

RAMMSTEIN Singer, PAIN/HYPOCRISY Mainman Pull The Plug On Their LINDEMANN Collaboration



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КомментарииСкрыть/показать 8 )

Lord Iscariah


14 ноя 2020, 20:53		Правильно. Пете надо нормальной музыкой заняться, а не этим гамном

father


14 ноя 2020, 21:12		Ну без Пети уже немного не так задорно наверное будет

DirtyPigs


14 ноя 2020, 21:19		блин (

Exceptional


14 ноя 2020, 21:22		Да нахуй Тиля, пусть нормальный альбом Pain запишет. Про Hypocrisy вообще молчу, уже давно пора взять яйца в кулак и хуярить.

YNWA


14 ноя 2020, 22:20		Срать на этот одноразовый Lindemann и всякий Pain. Нужен новый Hypocrisy, который должен расхуярить вообще всё!

Lord Iscariah


14 ноя 2020, 22:46		Exceptional, а Хипокриси пишут альбом кстати вовсю

Exceptional


14 ноя 2020, 22:58		Пусть пишут, лишь бы хороший

OlegZ


14 ноя 2020, 23:09		Ну и хрен с ним, Hipocrisy давай! Заждались уже.


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