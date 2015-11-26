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Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN



В социальных сетях LINDEMANN появилось следующее сообщение:



«Как подтвердили Till Lindemann и Peter Tägtgren, они завершают сотрудничество в рамках LINDEMANN и продолжат работу над другими проектами. В настоящий момент коллектив работает над последним релизом, концертным DVD с концерта в Москве, выход которого намечен на весну 2021 года.



Till Lindemann будет продолжать выступать как LINDEMANN, но с новым составом»







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