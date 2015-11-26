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Lindemann

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1 июн 2021 : 		 Новое видео LINDEMANN

31 май 2021 : 		 TILL LINDEMANN представит сингл ко дню защиты детей

26 май 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

10 май 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

9 май 2021 : 		 TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса. В Эрмитаже

24 апр 2021 : 		 TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса: видео

22 апр 2021 : 		 TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса

13 апр 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

18 мар 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

17 мар 2021 : 		 Концертный релиз LINDEMANN выйдет весной

15 мар 2021 : 		 LINDEMANN онлайн

12 дек 2020 : 		 Новое видео TILL LINDEMANN & DAVID GARRETT

3 дек 2020 : 		 LINDEMANN выпускает новый синл

14 ноя 2020 : 		 Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN

11 мар 2020 : 		 LINDEMANN сыграют в Москве дважды

9 фев 2020 : 		 LINDEMANN открыли тур

4 фев 2020 : 		 Новое видео LINDEMANN

14 янв 2020 : 		 Новые версии клипа LINDEMANN

13 янв 2020 : 		 Новая версия клипа LINDEMANN

26 дек 2019 : 		 Новое видео LINDEMANN

23 дек 2019 : 		 Трейлер нового видео LINDEMANN

24 ноя 2019 : 		 Светлана Лобода в новом видео LINDEMANN

5 ноя 2019 : 		 LINDEMANN едут в тур

2 ноя 2019 : 		 Новое видео LINDEMANN

28 окт 2019 : 		 Фрагмент нового трека LINDEMANN

20 окт 2019 : 		 Новое видео LINDEMANN
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|||| 31 май 2021

TILL LINDEMANN представит сингл ко дню защиты детей



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TILL LINDEMANN специально в День Защиты Детей представит новый сингл "Ich Hasse Kinder" ("I Hate Kids") — тизер доступен ниже.

RAMMSTEIN





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

nabastak_


31 май 2021, 13:38		00-10 Артур Пирожков ?

Санчез


31 май 2021, 13:51		nabastak_, он самый

Mistis


31 май 2021, 15:52		ждем клип с пугачихой

balamut75


31 май 2021, 16:30		Что то Тиля последнее время всё тянет на русскую тематику.

artmageddon


31 май 2021, 17:30		ностальгия по ГДР видимо


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