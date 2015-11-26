31 май 2021



TILL LINDEMANN представит сингл ко дню защиты детей



TILL LINDEMANN специально в День Защиты Детей представит новый сингл "Ich Hasse Kinder" ("I Hate Kids") — тизер доступен ниже.







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