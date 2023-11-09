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*Новый рекорд METALLICA 49
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*KERRY KING вернётся в 2024! 33
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 25
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Lindemann

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9 ноя 2023 : 		 TILL LINDEMANN открыл тур

27 окт 2023 : 		 Новое видео TILL LINDEMANN

29 сен 2023 : 		 Новое видео TILL LINDEMANN

8 сен 2023 : 		 Новое видео LINDEMANN

8 июл 2023 : 		 Новое видео Kovacs & TILL LINDEMANN

4 апр 2023 : 		 Видео полного выступления TILL LINDEMANN

18 янв 2023 : 		 TILL LINDEMANN в новом треке SHARON KOVACS

13 янв 2022 : 		 Видео с выступления LINDEMANN

17 дек 2021 : 		 PETER TÄGTGREN — о TILL'е LINDEMANN'е: «Он очень умён в деловых вопросах»

5 ноя 2021 : 		 Новое видео ZAZ feat. TILL LINDEMANN

29 окт 2021 : 		 ZAZ и LINDEMANN записали песню

26 окт 2021 : 		 TILL LINDEMANN едет в тур

12 окт 2021 : 		 PETER TÄGTGREN — TILL'e LINDEMANN'e: «Мы уже не особо дружим»

10 окт 2021 : 		 PETER TÄGTGREN о LINDEMANN: «Мы могли стать одной из самых крутых групп в мире»

6 сен 2021 : 		 TILL LINDEMANN спел на Красной Площади

4 авг 2021 : 		 PETER TÄGTGREN о последнем туре LINDEMANN: «Не моё это»

28 июн 2021 : 		 Короткометражка от TILL LINDEMANN

7 июн 2021 : 		 Вскрытие LINDEMANN

1 июн 2021 : 		 Новое видео LINDEMANN

31 май 2021 : 		 TILL LINDEMANN представит сингл ко дню защиты детей

26 май 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

10 май 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN

9 май 2021 : 		 TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса. В Эрмитаже

24 апр 2021 : 		 TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса: видео

22 апр 2021 : 		 TILL LINDEMANN исполнил песню Марка Бернеса

13 апр 2021 : 		 Фрагмент нового DVD LINDEMANN
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TILL LINDEMANN открыл тур



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TILL LINDEMANN выступлением восьмого ноября в Лейпциге открыл сольный тур по новому альбому Zunge:

"Zunge" (live debut)
"Schweiss" (live debut)
"Fat"
"Altes Fleisch (live debut)
"Allesfresser"
"Golden Shower
"Tanzlehrerin" (live debut)
"Ich Weiß Es Nicht"
"Sport Frei" (live debut)
"Blut"
"Praise Abort"
"Platz Eins"
"Fish On"
"Gummi"
"Steh Auf"
"Knebel"
"Ich Hasse Kinder"
"Skills In Pills

RAMMSTEIN Frontman TILL LINDEMANN Kicks Off European Solo Tour In Leipzig; Fan-Filmed Video Streaming




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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9 ноя 2023
father
Новый альбом прикольный, поинтереснее, чем новый альбом Rammstein
Like!1

просмотров: 852

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