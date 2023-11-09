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TILL LINDEMANN открыл тур



TILL LINDEMANN выступлением восьмого ноября в Лейпциге открыл сольный тур по новому альбому Zunge:



"Zunge" (live debut)

"Schweiss" (live debut)

"Fat"

"Altes Fleisch (live debut)

"Allesfresser"

"Golden Shower

"Tanzlehrerin" (live debut)

"Ich Weiß Es Nicht"

"Sport Frei" (live debut)

"Blut"

"Praise Abort"

"Platz Eins"

"Fish On"

"Gummi"

"Steh Auf"

"Knebel"

"Ich Hasse Kinder"

"Skills In Pills







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