сегодня



Фрагмент нового DVD LINDEMANN



Двадцать первого мая в различных вариантах состоится выпуск концертного релиза LINDEMANN, съёмки которого проходили 15 марта 2020 года на ВТБ Арене в Москве.



Трек-лист:



01. Skills In Pills



02. Lady Boy



03. Fat



04. Frau & Mann



05. Ich Weiss Es Nicht



06. Allesfresser



07. Knebel



08. Home Sweet Home



09. Cowboy



10. Golden Shower



11. Blut



12. Platz Eins



13. Praise Abort



14. Fish On



15. Ach So Gern



16. Gummi



17. Steh Auf



Фрагмент из этого релиза — исполнение композиции "Home Sweet Home" — доступен ниже.







+1 -0



просмотров: 346