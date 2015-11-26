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Lindemann

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17 мар 2021 : 		 Концертный релиз LINDEMANN выйдет весной

15 мар 2021 : 		 LINDEMANN онлайн

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11 мар 2020 : 		 LINDEMANN сыграют в Москве дважды

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14 янв 2020 : 		 Новые версии клипа LINDEMANN

13 янв 2020 : 		 Новая версия клипа LINDEMANN

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Фрагмент нового DVD LINDEMANN



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Двадцать первого мая в различных вариантах состоится выпуск концертного релиза LINDEMANN, съёмки которого проходили 15 марта 2020 года на ВТБ Арене в Москве.

Трек-лист:

01. Skills In Pills

02. Lady Boy

03. Fat

04. Frau & Mann

05. Ich Weiss Es Nicht

06. Allesfresser

07. Knebel

08. Home Sweet Home

09. Cowboy

10. Golden Shower

11. Blut

12. Platz Eins

13. Praise Abort

14. Fish On

15. Ach So Gern

16. Gummi

17. Steh Auf

Фрагмент из этого релиза — исполнение композиции "Home Sweet Home" — доступен ниже.

LINDEMANN - Official "Home Sweet Home" Video From Live In Moscow Blu-Ray Streaming



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