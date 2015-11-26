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Lindemann

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15 мар 2021 : 		 LINDEMANN онлайн

12 дек 2020 : 		 Новое видео TILL LINDEMANN & DAVID GARRETT

3 дек 2020 : 		 LINDEMANN выпускает новый синл

14 ноя 2020 : 		 Лидер PAIN/HYPOCRISY уходит из LINDEMANN

11 мар 2020 : 		 LINDEMANN сыграют в Москве дважды

9 фев 2020 : 		 LINDEMANN открыли тур

4 фев 2020 : 		 Новое видео LINDEMANN

14 янв 2020 : 		 Новые версии клипа LINDEMANN

13 янв 2020 : 		 Новая версия клипа LINDEMANN

26 дек 2019 : 		 Новое видео LINDEMANN

23 дек 2019 : 		 Трейлер нового видео LINDEMANN

24 ноя 2019 : 		 Светлана Лобода в новом видео LINDEMANN

5 ноя 2019 : 		 LINDEMANN едут в тур

2 ноя 2019 : 		 Новое видео LINDEMANN

28 окт 2019 : 		 Фрагмент нового трека LINDEMANN

20 окт 2019 : 		 Новое видео LINDEMANN

13 сен 2019 : 		 Новое видео LINDEMANN

13 сен 2019 : 		 Новый сингл LINDEMANN

12 сен 2019 : 		 LINDEMANN выпустят сингл

16 авг 2019 : 		 Новый альбом LINDEMANN записан

19 дек 2018 : 		 Новое видео проекта LINDEMANN

23 ноя 2018 : 		 На концертах Тилля ЛИНДЕМАННА впервые в России будет применена система YONDR

16 ноя 2016 : 		 Первый концертный трек LINDEMANN

5 сен 2016 : 		 LINDEMANN «определённо что-то выпустят»

28 окт 2015 : 		 Peter Tägtgren о планах LINDEMANN

10 окт 2015 : 		 Новое видео LINDEMANN
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|||| 15 мар 2021

LINDEMANN онлайн



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Трейлер к концертному релизу LINDEMANN доступен для просмотра ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Arvelos


15 мар 2021, 22:27		Думали, что вам концерт бесплатно покажут? А хрен там, покупайте DVD/Blu-ray - https://shop.rammstein.de/showroom/lmliveinmoscow

DirtyPigs


16 мар 2021, 01:19		выглядит круто


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