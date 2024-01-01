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MAGNUS KARLSSON выступит с PRIMAL FEAR



PRIMAL FEAR подтвердили, что MAGNUS KARLSSON примет участие в концертных выступлениях коллектива:



«Дабы ответить на некоторые из ваших вопросов — MAGNUS KARLSSON по-прежнему в команде! Единственное отличие в том, что он не только будет играть на альбомах, но и присоединиться к нам на наших концертах!»



Magnus: «С нетерпением жду выхода на сцену с PRIMAL FEAR! Должно быть круто! Мы создаем нечто удивительное как в студии, так и на сцене, так что я очень рад, что смогу разделить эту часть своего пути со многими металлистами! Metal Is Forever!»















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