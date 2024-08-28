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THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR



PRIMAL FEAR сообщили о том, что новой гитаристкой коллектива стала Thalìa Bellazecca (ANGUS MCSIX, ex-FROZEN CROWN).



Ralf: «После моего последнего шоу в Италии я познакомился с Thalìa лично и понял, какой она замечательный человек... Все, кто меня знает, в курсе, что для меня очень важен личный контакт и симпатия. Поэтому я ознакомился с ее музыкальными проектами и навыками и был потрясен ее невероятным талантом! Я не могу дождаться, когда смогу поработать с ней в студии и, конечно же, в ближайшее время вживую!»



Thalìa добавляет: «Я в восторге от возможности сыграть с этими грандами хэви- и пауэр-метал-сцены. Для меня большая честь разделить с ними сцену и начать новое путешествие с этой невероятной и богатой событиями группой! Не могу дождаться, когда начну работать со всеми вами!»











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