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*Новая песня NILE 54
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 46
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 45
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
*Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLI... 24
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Primal Fear

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THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR



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PRIMAL FEAR сообщили о том, что новой гитаристкой коллектива стала Thalìa Bellazecca (ANGUS MCSIX, ex-FROZEN CROWN).

Ralf: «После моего последнего шоу в Италии я познакомился с Thalìa лично и понял, какой она замечательный человек... Все, кто меня знает, в курсе, что для меня очень важен личный контакт и симпатия. Поэтому я ознакомился с ее музыкальными проектами и навыками и был потрясен ее невероятным талантом! Я не могу дождаться, когда смогу поработать с ней в студии и, конечно же, в ближайшее время вживую!»

Thalìa добавляет: «Я в восторге от возможности сыграть с этими грандами хэви- и пауэр-метал-сцены. Для меня большая честь разделить с ними сцену и начать новое путешествие с этой невероятной и богатой событиями группой! Не могу дождаться, когда начну работать со всеми вами!»






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28 авг 2024
Starbreaker
Распутная женщина африканского происхождения, ещё и с инструментом! Кошмар!
28 авг 2024
father
Как тебе такое, дорогой Корпси?

просмотров: 188

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