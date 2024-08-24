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*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 52
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 37
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 34
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
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Primal Fear

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10 июн 2022 : 		 PRIMAL FEAR все еще не могут

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1 июл 2020 : 		 Трейлер нового альбома PRIMAL FEAR
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|||| сегодня

PRIMAL FEAR лишились четырех музыкантов



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Alex Beyrodt, Tom Naumann, Michael Ehré и Alex Jansen опубликовали следующее сообщение:

«Дорогие поклонники и друзья PRIMAL FEAR, к сожалению, сегодня мы вынуждены сообщить вам, что Alex Beyrodt, Tom Naumann, Michael Ehré и Alex Jansen, помогавший нам на басу в течение последних двух лет, больше не являются частью группы PRIMAL FEAR. Этот шаг, вызванный решениями внутри группы, с которыми мы не согласны, дался нам нелегко. Мы хотели бы дать понять, что, несмотря на разногласия, между нами не было ни ссор, ни вражды.

«Мы хотели бы поблагодарить вас за время, проведенное вместе, за многочисленные альбомы, туры, шоу и фестивали, в которых мы вместе колесили по всему миру, и, конечно же, за любовь поклонников. Мы желаем Маt'y и Ralf'у всего наилучшего в будущем!»

Sinner: «Скоро мы сможем сообщить несколько удивительных новостей о PRIMAL FEAR. Сейчас мы сосредоточимся на записи нового альбома, и мы в полном восторге! Хороших солнечных выходных, друзья, выпейте чего-нибудь и включите крутую музыку!»








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24 авг 2024
N
Nihel
Видимо как всегда, деньги не поделили.

просмотров: 247

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