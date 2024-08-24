сегодня



PRIMAL FEAR лишились четырех музыкантов



Alex Beyrodt, Tom Naumann, Michael Ehré и Alex Jansen опубликовали следующее сообщение:



«Дорогие поклонники и друзья PRIMAL FEAR, к сожалению, сегодня мы вынуждены сообщить вам, что Alex Beyrodt, Tom Naumann, Michael Ehré и Alex Jansen, помогавший нам на басу в течение последних двух лет, больше не являются частью группы PRIMAL FEAR. Этот шаг, вызванный решениями внутри группы, с которыми мы не согласны, дался нам нелегко. Мы хотели бы дать понять, что, несмотря на разногласия, между нами не было ни ссор, ни вражды.



«Мы хотели бы поблагодарить вас за время, проведенное вместе, за многочисленные альбомы, туры, шоу и фестивали, в которых мы вместе колесили по всему миру, и, конечно же, за любовь поклонников. Мы желаем Маt'y и Ralf'у всего наилучшего в будущем!»



Sinner: «Скоро мы сможем сообщить несколько удивительных новостей о PRIMAL FEAR. Сейчас мы сосредоточимся на записи нового альбома, и мы в полном восторге! Хороших солнечных выходных, друзья, выпейте чего-нибудь и включите крутую музыку!»















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