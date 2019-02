сегодня



Новое видео GUS G.



"Don't Tread On Me", новое видео GUS'а G., известного как гитарист Ozzy Osbourne'а, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из сольного альбома "Fearless", выходящего в апреле 2018 года на AFM Records.









"A lot of fans have asked me to record more instrumental tracks. VoilГ , here they are," grins Gus. Last but not least, the successful cover versions of the DIRE STRAITS classic "Money For Nothing", which surprises with an unusual change of key after the noteworthy intro, deserves a mention.













+0 -1









просмотров: 410