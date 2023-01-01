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*Новое видео METALLICA 80
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 30
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
*Вокалист METALLICA представляет кассету с новым альбомом 12
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Gus G.

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GUS G.: «Я достиг всего, что хотел в музыкальном бизнесе»



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GUS G. в недавней беседе с Metal Covenant поговорил о том, как ему удается совмещать рок-н-ролл на сцене и жить обычной жизнью вне её:

«Да, я провожу время со своей женой и нашими четырьмя кошками, и мы просто наслаждаемся жизнью в Греции, когда я не гастролирую.

Сейчас я нахожусь в очень счастливом состоянии, потому что я достиг всего, чего хотел в музыкальной индустрии, так что я ни о чем не жалею; у меня нет никаких обид; я ни о чем не горюю. Конечно, у меня все еще есть планы и желания, но мне вполне комфортно в этой жизни. Я не борюсь за существование. Все идет хорошо. Да, у меня хорошая семья с моей женой, мы наслаждаемся этим, и мы живем в хорошем месте. Все хорошо. И я по-прежнему занимаюсь тем, что люблю. Я хорошо зарабатываю на жизнь. Я не могу жаловаться, правда. Наверное, я принадлежу к одному-двум процентам музыкантов, которым это удается. А времена нелегкие, времена нелегкие.

Да, мы стараемся приспособиться. Это всегда было моей философией. Я стараюсь ориентироваться в хороших и плохих делах, а годы становятся все труднее и труднее. И, знаете, мы не рок-звезды, которые стали миллионерами или что-то в этом роде. Мы пытаемся справляться, и мы все еще пытаемся делать то, что мы любим. Для меня это и есть счастье».




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