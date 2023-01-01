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GUS G. о выступлении — с PAUL'ом DI’ANNO



GUS G. в рамках недавнего интервью рассказал о впечатлениях о недавнем выступлении с PAUL DI’ANNO в Греции:



«Я часто играю здесь, потому что это моя страна, и у нас очень преданные поклонники, люди поддерживают нас и очень любят. Я играл в Греции и с Ozzy, но аудитория Iron Maiden — это совсем другое дело, это почти как на финале чемпионата мира по футболу или что-то подобное. Я к тому, что все просто в восторге, они заведены до предела. Если вы видели "Flight 666" (DVD Iron Maiden), то знаете, что это очень похоже на то, что было в Южной Америке. Все приехали с любовью, которую они выплескивали на Paul'a из-за недавней операции... Они просто пришли туда, чтобы увидеть его и воздать ему должное, и это было трогательно. На первом концерте он чувствовал себя немного не в своей тарелке, потому что он был в инвалидном кресле, и он постоянно извинялся перед толпой. Но он звучал великолепно, и каждый вечер был лучше другого, это было потрясающе. Это было похоже на Битломанию в небольшом масштабе, фанаты ждали его у отеля каждый вечер и каждое утро. Они (фанаты) ждали, чтобы получить автографы и сфотографироваться с ним, и он был очень мил со всеми, это было реально круто. Было очень приятно это пережить».







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