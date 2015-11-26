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Винилы GUS G. , MANIMAL и KRYPTOS задерживаются



AFM Records сообщили о том, что из-за загруженности производства виниловые варианты альбомов GUS G., MANIMAL и KRYPTOS будут доступны позднее ранее намеченных дат:



Gus G. — "Quantum Leap" (26 ноября)

Manimal — "Armageddon" (3 декабря)

Kryptos — "Force Of Danger" (10 декабря)







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