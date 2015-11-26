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Gus G.

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29 сен 2021 : 		 Винилы GUS G., MANIMAL и KRYPTOS задерживаются

29 авг 2021 : 		 Новое видео GUS G.

20 авг 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GUS G.

18 авг 2021 : 		 GUS G. выпустит альбом осенью

22 июл 2021 : 		 GUS G. исполняет METALLICA

30 июн 2021 : 		 GUS G на лего-фесте

30 июн 2021 : 		 Обучающее видео от GUS G.

12 июн 2021 : 		 Новое видео GUS G.

4 июн 2021 : 		 GUS G. завершил работу над альбомом

2 апр 2021 : 		 Новое видео GUS G.

1 мар 2021 : 		 GUS G. и SNOWY SHAW

22 фев 2021 : 		 GUS G. о первой гитаре

8 дек 2020 : 		 GUS G. — о первой встрече с OZZY OSBOURNE

10 ноя 2020 : 		 GUS G. работает над новым альбомом

28 авг 2020 : 		 Обучающее видео от GUS G.

13 апр 2020 : 		 GUS G.: «Не уверен, что индустрия быстро оправится от коронавируса»

16 авг 2019 : 		 GUS G. выпускает ЕР

20 май 2019 : 		 GUS G. оправдывается за участие в трансляции Евровидения

14 май 2019 : 		 GUS G. выбран в качестве участника греческого жюри в этом году на конкурсе «Евровидение»

1 фев 2019 : 		 Новое видео GUS G.

23 сен 2018 : 		 Новое видео GUS G.

10 авг 2018 : 		 GUS G. высказался о пользе соцсетей

22 апр 2018 : 		 Новое видео GUS G.

2 апр 2018 : 		 GUS G. совершенно нормально воспринял возвращение Zakk'a к OZZY

30 мар 2018 : 		 Видео с текстом от GUS G.

28 мар 2018 : 		 GUS G. исполняет EAGLES
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Винилы GUS G., MANIMAL и KRYPTOS задерживаются



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AFM Records сообщили о том, что из-за загруженности производства виниловые варианты альбомов GUS G., MANIMAL и KRYPTOS будут доступны позднее ранее намеченных дат:

Gus G. — "Quantum Leap" (26 ноября)
Manimal — "Armageddon" (3 декабря)
Kryptos — "Force Of Danger" (10 декабря)

Forthcoming Albums From GUS G., MANIMAL And KRYPTOS Delayed Due To Vinyl LP Production Issues



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