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Gus G.

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8 окт 2021 : 		 GUS G. — о том, будет ли он когда-нибудь снова работать с Ozzy

29 сен 2021 : 		 Винилы GUS G., MANIMAL и KRYPTOS задерживаются

29 авг 2021 : 		 Новое видео GUS G.

20 авг 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GUS G.

18 авг 2021 : 		 GUS G. выпустит альбом осенью

22 июл 2021 : 		 GUS G. исполняет METALLICA

30 июн 2021 : 		 GUS G на лего-фесте

30 июн 2021 : 		 Обучающее видео от GUS G.

12 июн 2021 : 		 Новое видео GUS G.

4 июн 2021 : 		 GUS G. завершил работу над альбомом

2 апр 2021 : 		 Новое видео GUS G.

1 мар 2021 : 		 GUS G. и SNOWY SHAW

22 фев 2021 : 		 GUS G. о первой гитаре

8 дек 2020 : 		 GUS G. — о первой встрече с OZZY OSBOURNE

10 ноя 2020 : 		 GUS G. работает над новым альбомом

28 авг 2020 : 		 Обучающее видео от GUS G.

13 апр 2020 : 		 GUS G.: «Не уверен, что индустрия быстро оправится от коронавируса»

16 авг 2019 : 		 GUS G. выпускает ЕР

20 май 2019 : 		 GUS G. оправдывается за участие в трансляции Евровидения

14 май 2019 : 		 GUS G. выбран в качестве участника греческого жюри в этом году на конкурсе «Евровидение»

1 фев 2019 : 		 Новое видео GUS G.

23 сен 2018 : 		 Новое видео GUS G.

10 авг 2018 : 		 GUS G. высказался о пользе соцсетей

22 апр 2018 : 		 Новое видео GUS G.

2 апр 2018 : 		 GUS G. совершенно нормально воспринял возвращение Zakk'a к OZZY

30 мар 2018 : 		 Видео с текстом от GUS G.
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GUS G. — о том, будет ли он когда-нибудь снова работать с Ozzy



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Греческого гитариста-виртуоза Gus'a G., который присоединился к группе Ozzy Osbourne'а десять лет назад, в новом интервью Guitar World спросили о том, как он узнал, что больше не является участником группы легендарного хэви-вокалиста, на что он ответил:

«Sharon [Osbourne, жена и менеджер Ozzy] позвонила мне домой. Я в общем-то ожидал этого. Они объявили о фестивале, и я ждал ответа, что будет дальше. И вот в конце концов она мне позвонила. Думаю, это было посреди ночи, потому что у нас есть разница в часовых поясах. Она позвонила мне в Грецию и сказала: "Я просто хотела сообщить тебе лично, чтобы ты не узнал об этом в Интернете, что мы собираемся провести прощальный тур, и Zakk [Wylde] вернётся для участия в нём". И я сказал: "Всё в порядке. Нет проблем. И я поблагодарил её за всё, что они для меня сделали. Мы всё ещё в хороших отношениях, так что никаких проблем».

На вопрос о том, будет ли он когда-нибудь снова работать с Ozzy, Gus ответил:

«Я думаю, этот вопрос из разряда тех, которые вы должны задавать ему. Вполне очевидно, я бы не отказался, если бы он позвонил мне и захотел бы, чтобы я сыграл на шоу или для альбома. Мне понравилось время, проведённое с ним, и я, конечно же, сделал бы это снова. Я думаю, это скорее вопрос к нему — потому что он сам выбирает, с кем ему работать. Я думаю, что на свете вряд ли есть такой гитарист, который бы отказался от подобного сотрудничества... Или, может быть, есть, я не знаю. [Смеётся]».

GUS G.



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