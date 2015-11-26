сегодня



GUS G. — о том, будет ли он когда-нибудь снова работать с Ozzy



Греческого гитариста-виртуоза Gus'a G., который присоединился к группе Ozzy Osbourne'а десять лет назад, в новом интервью Guitar World спросили о том, как он узнал, что больше не является участником группы легендарного хэви-вокалиста, на что он ответил:



«Sharon [Osbourne, жена и менеджер Ozzy] позвонила мне домой. Я в общем-то ожидал этого. Они объявили о фестивале, и я ждал ответа, что будет дальше. И вот в конце концов она мне позвонила. Думаю, это было посреди ночи, потому что у нас есть разница в часовых поясах. Она позвонила мне в Грецию и сказала: "Я просто хотела сообщить тебе лично, чтобы ты не узнал об этом в Интернете, что мы собираемся провести прощальный тур, и Zakk [Wylde] вернётся для участия в нём". И я сказал: "Всё в порядке. Нет проблем. И я поблагодарил её за всё, что они для меня сделали. Мы всё ещё в хороших отношениях, так что никаких проблем».



На вопрос о том, будет ли он когда-нибудь снова работать с Ozzy, Gus ответил:



«Я думаю, этот вопрос из разряда тех, которые вы должны задавать ему. Вполне очевидно, я бы не отказался, если бы он позвонил мне и захотел бы, чтобы я сыграл на шоу или для альбома. Мне понравилось время, проведённое с ним, и я, конечно же, сделал бы это снова. Я думаю, это скорее вопрос к нему — потому что он сам выбирает, с кем ему работать. Я думаю, что на свете вряд ли есть такой гитарист, который бы отказался от подобного сотрудничества... Или, может быть, есть, я не знаю. [Смеётся]».







+1 -0



просмотров: 346

