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GUS G.: «Эдди Ван Хален не оказал на меня большого влияния»



В недавней беседе с GUS G. у него спросили, оказало ли на его становление музыка Эдди Ван Халена:



«Нет, не особо. Может быть, потому, что VAN HALEN не были так сильно вовлечены в рок-культуру здесь, в Европе, или, может быть, в Греции. Я просто был знаком с разными вещами. Для меня это был скорее Гэри Мур или кто-то еще — ну, знаете, британские музыканты. Конечно, я знал о VAN HALEN — я видел клипы на MTV и тому подобное, и я проникся этим - но я проникся этим немного позже. Так что это не было первым, что я заценил и сказал: "О Боже! Я должен собрать все эти записи". Я узнал [о них], когда развивал свою игру на гитаре... Думаю, у них тут был всего один хит — "Jump"; и на этом все. Насколько мне известно, именно эту песню вы всегда могли встретить, и это была клавишноориентированная песня — в ней Эдди в основном играл на клавишных».







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