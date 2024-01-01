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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 33
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 22
*BURTON C. BELL представил первое видео 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 16
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Gus G.

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14 мар 2024 : 		 GUS G.: «Эдди Ван Хален не оказал на меня большого влияния»

8 фев 2024 : 		 GUS G. обучает соло из песни FIREWIND

10 ноя 2023 : 		 Любимое соло MEGADETH от GUS G.

19 сен 2023 : 		 GUS G. играет (в)YNGWIE

8 май 2023 : 		 Педали GUS G.

19 апр 2023 : 		 Новое видео GUS G.

11 апр 2023 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

5 апр 2023 : 		 GUS G.: «Я достиг всего, что хотел в музыкальном бизнесе»

27 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

20 фев 2023 : 		 GUS G. о выступлении в Мюнхене

14 янв 2023 : 		 GUS G. о выступлении — с PAUL'ом DI’ANNO

19 дек 2022 : 		 GUS G. о выступлении с PAUL DI'ANNO

14 окт 2022 : 		 GUS G. — о сотрудничестве с OZZY OSBOURNE'ом: «Это были по-настоящему хорошие времена»

18 фев 2022 : 		 Новое видео GUS G.

17 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

8 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

23 дек 2021 : 		 Обучающее видео от GUS G.

13 дек 2021 : 		 Студийное видео GUS G.

6 дек 2021 : 		 Новое видео GUS G.

26 ноя 2021 : 		 Студийное видео GUS G.

20 ноя 2021 : 		 Студийное видео GUS G.

14 ноя 2021 : 		 Студийное видео GUS G.

12 окт 2021 : 		 Новое видео GUS G.

8 окт 2021 : 		 GUS G. — о том, будет ли он когда-нибудь снова работать с Ozzy

29 сен 2021 : 		 Винилы GUS G., MANIMAL и KRYPTOS задерживаются

29 авг 2021 : 		 Новое видео GUS G.
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GUS G.: «Эдди Ван Хален не оказал на меня большого влияния»



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В недавней беседе с GUS G. у него спросили, оказало ли на его становление музыка Эдди Ван Халена:

«Нет, не особо. Может быть, потому, что VAN HALEN не были так сильно вовлечены в рок-культуру здесь, в Европе, или, может быть, в Греции. Я просто был знаком с разными вещами. Для меня это был скорее Гэри Мур или кто-то еще — ну, знаете, британские музыканты. Конечно, я знал о VAN HALEN — я видел клипы на MTV и тому подобное, и я проникся этим - но я проникся этим немного позже. Так что это не было первым, что я заценил и сказал: "О Боже! Я должен собрать все эти записи". Я узнал [о них], когда развивал свою игру на гитаре... Думаю, у них тут был всего один хит — "Jump"; и на этом все. Насколько мне известно, именно эту песню вы всегда могли встретить, и это была клавишноориентированная песня — в ней Эдди в основном играл на клавишных».




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