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Gus G.

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30 июн 2021 : 		 GUS G на лего-фесте

30 июн 2021 : 		 Обучающее видео от GUS G.

12 июн 2021 : 		 Новое видео GUS G.

4 июн 2021 : 		 GUS G. завершил работу над альбомом

2 апр 2021 : 		 Новое видео GUS G.

1 мар 2021 : 		 GUS G. и SNOWY SHAW

22 фев 2021 : 		 GUS G. о первой гитаре

8 дек 2020 : 		 GUS G. — о первой встрече с OZZY OSBOURNE

10 ноя 2020 : 		 GUS G. работает над новым альбомом

28 авг 2020 : 		 Обучающее видео от GUS G.

13 апр 2020 : 		 GUS G.: «Не уверен, что индустрия быстро оправится от коронавируса»

16 авг 2019 : 		 GUS G. выпускает ЕР

20 май 2019 : 		 GUS G. оправдывается за участие в трансляции Евровидения

14 май 2019 : 		 GUS G. выбран в качестве участника греческого жюри в этом году на конкурсе «Евровидение»

1 фев 2019 : 		 Новое видео GUS G.

23 сен 2018 : 		 Новое видео GUS G.

10 авг 2018 : 		 GUS G. высказался о пользе соцсетей

22 апр 2018 : 		 Новое видео GUS G.

2 апр 2018 : 		 GUS G. совершенно нормально воспринял возвращение Zakk'a к OZZY

30 мар 2018 : 		 Видео с текстом от GUS G.

28 мар 2018 : 		 GUS G. исполняет EAGLES

4 мар 2018 : 		 Новое видео GUS G.

21 фев 2018 : 		 Новый альбом GUS G. выйдет весной

14 дек 2017 : 		 Видео с выступления GUS G.

23 ноя 2017 : 		 Новый альбом GUS G. выйдет в апреле

29 апр 2017 : 		 GUS G. о возвращении ZAKK WYLDE в группу OZZY OSBOURNE
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|||| 30 июн 2021

GUS G на лего-фесте



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GUS G исполнил "Exosphere" в рамках первого фестиваля Lego League Open International Greece 2021.

FIREWIND Guitarist GUS G Performs "Exosphere" For First Lego League Open International Greece 2021 Livestream



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