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Gus G.

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14 ноя 2021 : 		 Студийное видео GUS G.

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10 ноя 2020 : 		 GUS G. работает над новым альбомом
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GUS G. — о сотрудничестве с OZZY OSBOURNE'ом: «Это были по-настоящему хорошие времена»



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Греческий гитарист-виртуоз Gus G., который присоединился к группе Ozzy Osbourne'а более десяти лет назад, в новом интервью чешскому телеканалу Backstage TV рассказал о времени, проведённом с легендарным хэви-металлистом:

«Это были по-настоящему хорошие времена. Игра на таком серьёзном уровне, с одним из отцов хэви-метала, была ярким событием в моей жизни. Являться частью этого наследия просто невероятно, это потрясающе. Я до сих пор не могу поверить, что это произошло. Я многому научился.

Я не из тех людей, которые много думают о прошлом. Я считаю, что с тех пор я эволюционировал, я стал лучше как музыкант, как личность, как исполнитель. Это был большой шаг для меня. Я смотрю на те дни с большой радостью, и у меня приятные воспоминания, приятные чувства к Ozzy, Sharon [жене и менеджеру Ozzy] и остальным Osbourne'aм, — они относились ко мне очень хорошо. И это были одни из лучших лет моей жизни: я смог увидеть и испытать то, что не многим музыкантам удаётся, так что мне повезло в этом смысле. Но сейчас я занимаюсь своим творчеством, и это продолжается довольно долго. И я рад тому, что имею в жизни сейчас».




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