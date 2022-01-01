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GUS G. — о сотрудничестве с OZZY OSBOURNE'ом: «Это были по-настоящему хорошие времена»



Греческий гитарист-виртуоз Gus G., который присоединился к группе Ozzy Osbourne'а более десяти лет назад, в новом интервью чешскому телеканалу Backstage TV рассказал о времени, проведённом с легендарным хэви-металлистом:



«Это были по-настоящему хорошие времена. Игра на таком серьёзном уровне, с одним из отцов хэви-метала, была ярким событием в моей жизни. Являться частью этого наследия просто невероятно, это потрясающе. Я до сих пор не могу поверить, что это произошло. Я многому научился.



Я не из тех людей, которые много думают о прошлом. Я считаю, что с тех пор я эволюционировал, я стал лучше как музыкант, как личность, как исполнитель. Это был большой шаг для меня. Я смотрю на те дни с большой радостью, и у меня приятные воспоминания, приятные чувства к Ozzy, Sharon [жене и менеджеру Ozzy] и остальным Osbourne'aм, — они относились ко мне очень хорошо. И это были одни из лучших лет моей жизни: я смог увидеть и испытать то, что не многим музыкантам удаётся, так что мне повезло в этом смысле. Но сейчас я занимаюсь своим творчеством, и это продолжается довольно долго. И я рад тому, что имею в жизни сейчас».







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