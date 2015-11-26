14 ноя 2021



Студийное видео GUS G.



GUS G. совместно с Strutter (bass) и Achilles (drums) собрались в студии, где исполнили несколько номеров с Quantum Leap.Фрагмент с этой сессии доступен ниже.

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