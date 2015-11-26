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GUS G. выбран в качестве участника греческого жюри в этом году на конкурсе «Евровидение»



Греческий гитарный виртуоз Gus G., хорошо известный в рок- и металл-кругах своей работой в качестве гитариста Ozzy Osbourne'а и лидера собственной группы FIREWIND, расскажет о результатах голосования греческого жюри на конкурсе песни «Евровидение 2019».



Финал 64-го конкурса песни Евровидение состоится в субботу, 18 мая, в Тель-Авиве, Израиль, а результаты полуфинала станут известны 14 и 16 мая. В общей сложности в конкурсе участвуют представители 41 страны, но только 26 лучших исполнителей пройдут в финал.



Gus сказал:



«Я рад объявить, что меня выбрали в качестве представителя, который будет оглашать окончательные результаты голосования от имени Греции на "Евровидении" этого года!»











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