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Gus G.

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14 май 2019 : 		 GUS G. выбран в качестве участника греческого жюри в этом году на конкурсе «Евровидение»

1 фев 2019 : 		 Новое видео GUS G.

23 сен 2018 : 		 Новое видео GUS G.

10 авг 2018 : 		 GUS G. высказался о пользе соцсетей

22 апр 2018 : 		 Новое видео GUS G.

2 апр 2018 : 		 GUS G. совершенно нормально воспринял возвращение Zakk'a к OZZY

30 мар 2018 : 		 Видео с текстом от GUS G.

28 мар 2018 : 		 GUS G. исполняет EAGLES

4 мар 2018 : 		 Новое видео GUS G.

21 фев 2018 : 		 Новый альбом GUS G. выйдет весной

14 дек 2017 : 		 Видео с выступления GUS G.

23 ноя 2017 : 		 Новый альбом GUS G. выйдет в апреле

29 апр 2017 : 		 GUS G. о возвращении ZAKK WYLDE в группу OZZY OSBOURNE

27 дек 2016 : 		 GUS G. надеется отстаться с OZZY OSBOURNE

31 авг 2016 : 		 Новое видео GUS G.

24 авг 2016 : 		 Обучающие видео от GUS G.

16 авг 2016 : 		 Обучающие видео от GUS G.

12 авг 2016 : 		 Обучающее видео от GUS G.

9 авг 2016 : 		 GUS G. учит играть "Burn"

3 май 2016 : 		 GUS G. исполнил тему из "Игры престолов"

24 апр 2016 : 		 GUS G. не жалуется на текущее состояние музыкальной индустрии

19 апр 2016 : 		 Видео с выступления GUS G.

17 апр 2016 : 		 GUS G. очень рад тому, что поработал с OZZY OSBOURNE

21 фев 2016 : 		 Видео с выступления GUS G.

25 ноя 2015 : 		 Вокалистка AMARANTHE в новом видео GUS G.

13 ноя 2015 : 		 GUS G.: «В индустрии больше нет денег»
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GUS G. выбран в качестве участника греческого жюри в этом году на конкурсе «Евровидение»



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Греческий гитарный виртуоз Gus G., хорошо известный в рок- и металл-кругах своей работой в качестве гитариста Ozzy Osbourne'а и лидера собственной группы FIREWIND, расскажет о результатах голосования греческого жюри на конкурсе песни «Евровидение 2019».

Финал 64-го конкурса песни Евровидение состоится в субботу, 18 мая, в Тель-Авиве, Израиль, а результаты полуфинала станут известны 14 и 16 мая. В общей сложности в конкурсе участвуют представители 41 страны, но только 26 лучших исполнителей пройдут в финал.

Gus сказал:

«Я рад объявить, что меня выбрали в качестве представителя, который будет оглашать окончательные результаты голосования от имени Греции на "Евровидении" этого года!»



GUS G. Chosen As Spokesperson For Greek Jury At This Year



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