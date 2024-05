сегодня



5 любимых риффов GUS G.



GUS G. опубликовал специальный ролик для Guitar World, в котором исполнил пять своих любимых риффов — "The Fire And The Fury", "World On Fire", "Ode To Leonidas", "Destiny Is Calling" и "Falling To Pieces".







+0 -0



просмотров: 89