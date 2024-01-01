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*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 24
*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
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Gus G

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23 май 2024 : 		 5 любимых риффов GUS G.

9 апр 2024 : 		 GUS G исполняет песню BRUCE DICKINSON

6 апр 2024 : 		 GUS G. гордится соло в песне OZZY "Let Me Hear You Scream": «Это крутой трек»

14 мар 2024 : 		 GUS G.: «Эдди Ван Хален не оказал на меня большого влияния»

8 фев 2024 : 		 GUS G. обучает соло из песни FIREWIND

10 ноя 2023 : 		 Любимое соло MEGADETH от GUS G.

19 сен 2023 : 		 GUS G. играет (в)YNGWIE

8 май 2023 : 		 Педали GUS G.

19 апр 2023 : 		 Новое видео GUS G.

11 апр 2023 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

5 апр 2023 : 		 GUS G.: «Я достиг всего, что хотел в музыкальном бизнесе»

27 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

20 фев 2023 : 		 GUS G. о выступлении в Мюнхене

14 янв 2023 : 		 GUS G. о выступлении — с PAUL'ом DI’ANNO

19 дек 2022 : 		 GUS G. о выступлении с PAUL DI'ANNO

14 окт 2022 : 		 GUS G. — о сотрудничестве с OZZY OSBOURNE'ом: «Это были по-настоящему хорошие времена»

18 фев 2022 : 		 Новое видео GUS G.

17 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

8 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

23 дек 2021 : 		 Обучающее видео от GUS G.

13 дек 2021 : 		 Студийное видео GUS G.

6 дек 2021 : 		 Новое видео GUS G.

26 ноя 2021 : 		 Студийное видео GUS G.

20 ноя 2021 : 		 Студийное видео GUS G.

14 ноя 2021 : 		 Студийное видео GUS G.

12 окт 2021 : 		 Новое видео GUS G.
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5 любимых риффов GUS G.



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GUS G. опубликовал специальный ролик для Guitar World, в котором исполнил пять своих любимых риффов — "The Fire And The Fury", "World On Fire", "Ode To Leonidas", "Destiny Is Calling" и "Falling To Pieces".

FIREWIND's GUS G. Plays His Five Favourite Riffs; Video




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