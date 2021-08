сегодня



Новое видео GUS G.



"Enigma Of Life", новое видео группы GUS G., доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Quantum Leap, выходящего восьмого августа на AFM Records:



01. Into The Unknown



02. Exosphere



03. Quantum Leap



04. Chronesthesia



05. Enigma Of Life



06. Judgement Day



07. Fierce



08. Demon Stomp



09. Night Driver



10. Not Forgotten



11. Force Majeure (feat. Vinnie Moore)

























