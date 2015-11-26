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Gus G.

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17 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

8 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

23 дек 2021 : 		 Обучающее видео от GUS G.

13 дек 2021 : 		 Студийное видео GUS G.

6 дек 2021 : 		 Новое видео GUS G.

26 ноя 2021 : 		 Студийное видео GUS G.

20 ноя 2021 : 		 Студийное видео GUS G.

14 ноя 2021 : 		 Студийное видео GUS G.

12 окт 2021 : 		 Новое видео GUS G.

8 окт 2021 : 		 GUS G. — о том, будет ли он когда-нибудь снова работать с Ozzy

29 сен 2021 : 		 Винилы GUS G., MANIMAL и KRYPTOS задерживаются

29 авг 2021 : 		 Новое видео GUS G.

20 авг 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GUS G.

18 авг 2021 : 		 GUS G. выпустит альбом осенью

22 июл 2021 : 		 GUS G. исполняет METALLICA

30 июн 2021 : 		 GUS G на лего-фесте

30 июн 2021 : 		 Обучающее видео от GUS G.

12 июн 2021 : 		 Новое видео GUS G.

4 июн 2021 : 		 GUS G. завершил работу над альбомом

2 апр 2021 : 		 Новое видео GUS G.

1 мар 2021 : 		 GUS G. и SNOWY SHAW

22 фев 2021 : 		 GUS G. о первой гитаре

8 дек 2020 : 		 GUS G. — о первой встрече с OZZY OSBOURNE

10 ноя 2020 : 		 GUS G. работает над новым альбомом

28 авг 2020 : 		 Обучающее видео от GUS G.

13 апр 2020 : 		 GUS G.: «Не уверен, что индустрия быстро оправится от коронавируса»
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Демонстрационное видео от GUS G.



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GUS G. опубликовал видео, в котором демонстрирует исполнение композиции "Warrior", включённой в дебютный студийный релиз FIREWIND "Between Heaven & Hell".

GUS G. Shares Live Playthrough Video For FIREWIND's



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