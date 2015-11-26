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Демонстрационное видео от GUS G.



GUS G. опубликовал видео, в котором демонстрирует исполнение композиции "Warrior", включённой в дебютный студийный релиз FIREWIND "Between Heaven & Hell".

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