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Gus G.

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8 дек 2020 : 		 GUS G. — о первой встрече с OZZY OSBOURNE

10 ноя 2020 : 		 GUS G. работает над новым альбомом

28 авг 2020 : 		 Обучающее видео от GUS G.

13 апр 2020 : 		 GUS G.: «Не уверен, что индустрия быстро оправится от коронавируса»

16 авг 2019 : 		 GUS G. выпускает ЕР

20 май 2019 : 		 GUS G. оправдывается за участие в трансляции Евровидения

14 май 2019 : 		 GUS G. выбран в качестве участника греческого жюри в этом году на конкурсе «Евровидение»

1 фев 2019 : 		 Новое видео GUS G.

23 сен 2018 : 		 Новое видео GUS G.

10 авг 2018 : 		 GUS G. высказался о пользе соцсетей

22 апр 2018 : 		 Новое видео GUS G.

2 апр 2018 : 		 GUS G. совершенно нормально воспринял возвращение Zakk'a к OZZY

30 мар 2018 : 		 Видео с текстом от GUS G.

28 мар 2018 : 		 GUS G. исполняет EAGLES

4 мар 2018 : 		 Новое видео GUS G.

21 фев 2018 : 		 Новый альбом GUS G. выйдет весной

14 дек 2017 : 		 Видео с выступления GUS G.

23 ноя 2017 : 		 Новый альбом GUS G. выйдет в апреле

29 апр 2017 : 		 GUS G. о возвращении ZAKK WYLDE в группу OZZY OSBOURNE

27 дек 2016 : 		 GUS G. надеется отстаться с OZZY OSBOURNE

31 авг 2016 : 		 Новое видео GUS G.

24 авг 2016 : 		 Обучающие видео от GUS G.

16 авг 2016 : 		 Обучающие видео от GUS G.

12 авг 2016 : 		 Обучающее видео от GUS G.

9 авг 2016 : 		 GUS G. учит играть "Burn"

3 май 2016 : 		 GUS G. исполнил тему из "Игры престолов"
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GUS G. — о первой встрече с OZZY OSBOURNE



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В рамках недавнего интервью с That Metal Interview гитарист-виртуоз GUS G. ответил на вопрос, какой была его первая встреча с OZZY OSBOURNE'ом:

«Я был поражён, как и любой другой, правда. Потому что я встречал много рок-звёзд, но не такого уровня — до этого момента. Я никогда не встречал никого такого калибра — он как мегазвезда. И не только из-за этого — он же настоящая легенда. Если ты увлекаешься хэви-металлом, то это твой отец — отец хэви-металла. Так что это был просто безумный момент».

По словам Gus'а, с Ozzy он сразу же почувствовал себя комфортно:

«Он был такой спокойный, по крайней мере, в те дни. Он говорит мне: "Эй, чувак, успокойся. Давай просто джемовать. Не волнуйся, если ты сыграешь пару [неправильных] нот. Это рок-н-ролл. Пусть будет так, просто играй от всей души и давай сделаем это!" В общем, он был очень милым и радушным по отношению ко мне. Лёд тут же растаял. В том смысле, что я волновался, пока не встретил его. Как только мы начали джемовать, всё пошло как надо».

На вопрос о том, какой для него была самая сложная партия из тех, что записывали до него, Gus ответил:

«Я считаю, что у них у всех были свои — не сложные фрагменты, а я бы сказал что-то из серии: "О, интересно, как он это сделал?" Потому что в 80-е годы у тебя не было нот или всех этих клипов, которые есть сейчас, к которым доступ лёгок как никогда. Но я многому научился, искал на YouTube и много перенимал на слух. В то же время я рос на этом, и всё это было для меня совсем не в новинку. Если говорить о моей игре, то своими корнями она как раз и уходит в то, что делал Рэнди Роадс, Zakk Wilde и Jack E. Lee. Так что для меня не было большой сложности в разучивании партий, которые и так были частью моего бэкграунда.

Сказав это всё, я не могу не заметить, что у каждого гитариста был свой почерк. Возьмите Zakk'a Wylde'a — у него есть тот самый южный, пентатонический, своего рода блюзовый кантри-стиль. Я же больше больше европейский гитарист, так что в этом плане мне пришлось немного поработать.Что касается Рэнди, то в его игре много деталей, на которые очень важно обращать внимание, чтобы сыграть эти партии должным образом. Но да — я искренне наслаждался, играя этот материал».

GUS G. Says It Was








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