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GUS G. — о первой встрече с OZZY OSBOURNE



В рамках недавнего интервью с That Metal Interview гитарист-виртуоз GUS G. ответил на вопрос, какой была его первая встреча с OZZY OSBOURNE'ом:



«Я был поражён, как и любой другой, правда. Потому что я встречал много рок-звёзд, но не такого уровня — до этого момента. Я никогда не встречал никого такого калибра — он как мегазвезда. И не только из-за этого — он же настоящая легенда. Если ты увлекаешься хэви-металлом, то это твой отец — отец хэви-металла. Так что это был просто безумный момент».



По словам Gus'а, с Ozzy он сразу же почувствовал себя комфортно:



«Он был такой спокойный, по крайней мере, в те дни. Он говорит мне: "Эй, чувак, успокойся. Давай просто джемовать. Не волнуйся, если ты сыграешь пару [неправильных] нот. Это рок-н-ролл. Пусть будет так, просто играй от всей души и давай сделаем это!" В общем, он был очень милым и радушным по отношению ко мне. Лёд тут же растаял. В том смысле, что я волновался, пока не встретил его. Как только мы начали джемовать, всё пошло как надо».



На вопрос о том, какой для него была самая сложная партия из тех, что записывали до него, Gus ответил:



«Я считаю, что у них у всех были свои — не сложные фрагменты, а я бы сказал что-то из серии: "О, интересно, как он это сделал?" Потому что в 80-е годы у тебя не было нот или всех этих клипов, которые есть сейчас, к которым доступ лёгок как никогда. Но я многому научился, искал на YouTube и много перенимал на слух. В то же время я рос на этом, и всё это было для меня совсем не в новинку. Если говорить о моей игре, то своими корнями она как раз и уходит в то, что делал Рэнди Роадс, Zakk Wilde и Jack E. Lee. Так что для меня не было большой сложности в разучивании партий, которые и так были частью моего бэкграунда.



Сказав это всё, я не могу не заметить, что у каждого гитариста был свой почерк. Возьмите Zakk'a Wylde'a — у него есть тот самый южный, пентатонический, своего рода блюзовый кантри-стиль. Я же больше больше европейский гитарист, так что в этом плане мне пришлось немного поработать.Что касается Рэнди, то в его игре много деталей, на которые очень важно обращать внимание, чтобы сыграть эти партии должным образом. Но да — я искренне наслаждался, играя этот материал».



















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