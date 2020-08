сегодня



Обучающее видео от GUS G.



GUS G. опубликовал обучающее видео на композицию "Break Away" из нового альбома FIREWIND:



"Welcome To The Empire"

"Devour"

"Rising Fire"

"Break Away"

"Orbitual Sunrise"

"Longing To Know You"

"Perfect Stranger"

"Overdrive"

"All My Life"

"Space Cowboy"

"Kill The Pain"







