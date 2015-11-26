сегодня



GUS G. работает над новым альбомом



GUS G. опубликовал следующее сообщение:



«Существовать в рамках локдауна может быть непросто, но это, по крайней мере, позволило мне работать над новым материалом. Я официально приступил к сочинению нового сольного альбома, который будет полностью инструментальным, но я также работал над музыкой и для других. Полагаю, это мой способ медитации, мой способ справиться с творящимся безумием. Надеюсь, что вы все в порядке!»







+0 -0



просмотров: 283

