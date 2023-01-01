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*Новый рекорд METALLICA 58
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*KERRY KING вернётся в 2024! 37
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 31
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Gus G.

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10 ноя 2023 : 		 Любимое соло MEGADETH от GUS G.

19 сен 2023 : 		 GUS G. играет (в)YNGWIE

8 май 2023 : 		 Педали GUS G.

19 апр 2023 : 		 Новое видео GUS G.

11 апр 2023 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

5 апр 2023 : 		 GUS G.: «Я достиг всего, что хотел в музыкальном бизнесе»

27 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

20 фев 2023 : 		 GUS G. о выступлении в Мюнхене

14 янв 2023 : 		 GUS G. о выступлении — с PAUL'ом DI’ANNO

19 дек 2022 : 		 GUS G. о выступлении с PAUL DI'ANNO

14 окт 2022 : 		 GUS G. — о сотрудничестве с OZZY OSBOURNE'ом: «Это были по-настоящему хорошие времена»

18 фев 2022 : 		 Новое видео GUS G.

17 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

8 янв 2022 : 		 Демонстрационное видео от GUS G.

23 дек 2021 : 		 Обучающее видео от GUS G.

13 дек 2021 : 		 Студийное видео GUS G.

6 дек 2021 : 		 Новое видео GUS G.

26 ноя 2021 : 		 Студийное видео GUS G.

20 ноя 2021 : 		 Студийное видео GUS G.

14 ноя 2021 : 		 Студийное видео GUS G.

12 окт 2021 : 		 Новое видео GUS G.

8 окт 2021 : 		 GUS G. — о том, будет ли он когда-нибудь снова работать с Ozzy

29 сен 2021 : 		 Винилы GUS G., MANIMAL и KRYPTOS задерживаются

29 авг 2021 : 		 Новое видео GUS G.

20 авг 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома GUS G.

18 авг 2021 : 		 GUS G. выпустит альбом осенью
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Любимое соло MEGADETH от GUS G.



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GUS G. записал ролик, в котором исполнил свое любимое соло MEGADETH

Watch FIREWIND Guitarist GUS G. Perform His Favourite MEGADETH Solo; Video




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