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GUS G. обучает соло из песни FIREWIND



Firewind недавно выпустили новый сингл "Fallen Angel", который войдёт в их новый студийный альбом Stand United, выходящий 1 марта на AFM. Гитарист и основатель группы Gus G. поделился с нами гитарным соло, которое представлено ниже.







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