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IRON SAVIOR зассали из-за Трампа



Piet Sielck зассал ехать в США на ProgPower USA, объяснив это так:



Уважаемое сообщество PPUSA,



С величайшим сожалением мы решили, что в этом году мы не сможем поехать в Атланту. Причина столь же проста, сколь и предсказуема: новая администрация Трампа и их новый мировой порядок.



Трамп/Вэнс/Маск рушат все, что было построено со времен Второй мировой войны. Они переписывают историю и переворачивают роль жертвы-агрессора, отрицая, что на Украину вторгся Путин со 150 000 солдат, они называют президента Украины диктатором, который не поддерживает выборы, хотя знают, что выборы запрещены на Украине во время войны по их конституции, они присылают сюда Вэнса, который говорит нам начать сотрудничать с нацистской партией AfD здесь, в Германии, они плюют на правду и думают, что свобода слова означает лицензию на ложь и оскорбления. Очевидно, что они собираются дестабилизировать западный миропорядок, чтобы переписать его под свои нужды и заработать еще больше денег.



Мы глубоко обеспокоены этим и просто больше не чувствуем себя в безопасности и желанными гостями в вашей стране. Конечно, мы знаем, что только 50 % избирателей проголосовали за Трампа, а 50 % не голосовали вообще. Нам очень жаль тех из вас, кто думает так же, но на данный момент мы не можем предугадать, что произойдет в ближайшие месяцы. Может быть, все успокоится, и ваш администратор каким-то образом придет в себя. Или они провозгласят американо-российскую федерацию? Все возможно, и это пугает нас до чертиков.



Мы надеемся вернуться в Атланту в другой раз, в лучшем из возможных вариантов. Надеюсь, вы сможете понять и принять наше решение». http://www.iron-savior.com





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