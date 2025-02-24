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Iron Savior

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9 фев 2019 : 		 Видео с текстом от IRON SAVIOR
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IRON SAVIOR зассали из-за Трампа



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Piet Sielck зассал ехать в США на ProgPower USA, объяснив это так:

Уважаемое сообщество PPUSA,

С величайшим сожалением мы решили, что в этом году мы не сможем поехать в Атланту. Причина столь же проста, сколь и предсказуема: новая администрация Трампа и их новый мировой порядок.

Трамп/Вэнс/Маск рушат все, что было построено со времен Второй мировой войны. Они переписывают историю и переворачивают роль жертвы-агрессора, отрицая, что на Украину вторгся Путин со 150 000 солдат, они называют президента Украины диктатором, который не поддерживает выборы, хотя знают, что выборы запрещены на Украине во время войны по их конституции, они присылают сюда Вэнса, который говорит нам начать сотрудничать с нацистской партией AfD здесь, в Германии, они плюют на правду и думают, что свобода слова означает лицензию на ложь и оскорбления. Очевидно, что они собираются дестабилизировать западный миропорядок, чтобы переписать его под свои нужды и заработать еще больше денег.

Мы глубоко обеспокоены этим и просто больше не чувствуем себя в безопасности и желанными гостями в вашей стране. Конечно, мы знаем, что только 50 % избирателей проголосовали за Трампа, а 50 % не голосовали вообще. Нам очень жаль тех из вас, кто думает так же, но на данный момент мы не можем предугадать, что произойдет в ближайшие месяцы. Может быть, все успокоится, и ваш администратор каким-то образом придет в себя. Или они провозгласят американо-российскую федерацию? Все возможно, и это пугает нас до чертиков.

Мы надеемся вернуться в Атланту в другой раз, в лучшем из возможных вариантов. Надеюсь, вы сможете понять и принять наше решение».



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КомментарииСкрыть/показать 47 )

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24 фев 2025
N
Nepalcev
Gipsy_Kings_-_Bamboléo.mp3
Like!4
24 фев 2025
Вашингтон Ирвинг
А у вас негры зигуют!
Like!2  Dislike!1
24 фев 2025
olly71
настали времена каких не было никогда в истории . самый богатый человек на земле ебанутый клоун , президент самой влиятельной страны на земле ебанутый клоун и эти два ещё и друзья. и они могут своей ебанутостью натворить такое что и через 100 лет потомки не разгребут.
Like!5  Dislike!7
24 фев 2025
YNWA
olly71, а предыдущие 4 года прямо не ебанутый клоун был?) Эти хоть и ебанутые, но не пляшут под дудку всяких сжвэшных, транспидоров и прочих поехавших кукухой и решивших, что могут свою шизу превратить в норму.
Like!9  Dislike!8
24 фев 2025
olly71
YNWA, что то я не помню что бы предыдущий с первого же дня правления потребовал подать ему на блюдечке Канаду Гренландию и Панамский канал ... Не слышал как канадцы отхуярили американцев на хоккее ? Вот так ссорят близкие народы за 5 минут. Да и Маск при прошлом сидел под лавкой не отсвечивал и игрался в свои ракеты а не посылал открыто глав европейских государств . Международная дипломатия превращается в дворовые разборки обрыганов. И это не суди по США по выпускам россиского ТВ там правды 0.00001% . если нет знакомых там то у тебя интернет перед глазами всегда и легко в соцсетях можно познакомится с кем то и узнать всё из первых уст а не через соловьёва.
Like!7  Dislike!3
24 фев 2025
YNWA
olly71, мне, в принципе, Канада Гренландия и Панамский канал глубоко безразличны. А вот то что администрация Трампа, например, запретила операции по изменению пола у лиц, не достигших 19-летнего возраста, а пздц как поддерживаю.
Что касается хоккея, уж за канадцев я бы не стал болеть и радоваться их победе, с кем бы они не играли. Даже с США.
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24 фев 2025
olly71
YNWA, канада Гренландия и Панамский канал глубоко тебе безразличны. а то что на другом конце земного шара в стране в которой ты никогда не был и не будешь кто то сам себе что то хочет сделать с своим телом тебе очень не безразлично аж здесь весь исписался )))))))))))))))) Как это ангажировано и грубо ну прям готовый выпуск Соловьёва ..
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24 фев 2025
YNWA
olly71, ну, вообще-то я сказал что поддерживаю запрет операций по изменению пола у детей, а не что ты там себе нафантазировал. А ты разве нет? Ещё и Соловьева приплёл. Клиника прям. И с чего ты взял, что я там никогда не буду? Вангуешь по комментариям? Очень умно, ага. И да, зачем столько ногтей накинул?
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24 фев 2025
Вашингтон Ирвинг
YNWA, ну это же странно. американские трансы в Америке, пусть хоть в масло кипящее прыгают, что они тебе сделают-то? А позывы к расширению границ страны, всегда ведущей агрессивную внешнюю политику, и с которой Россия имеет морскую границу, это более весомый повод напрячься
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24 фев 2025
YNWA
Вашингтон Ирвинг, да трансы могут после 19 лет хоть член на лбу себе сделать, я больше имею в виду ситуации, когда детям даже без разрешения родителей могли начать давать гормональные препараты, потому что он так чувствует. В 8 лет, блеать. Или сумасшедшие мамки, которые сами калечат своих детей в угоду повесточки. Я против такого в любой стране. Хоть в США, хоть в Бразилии.
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24 фев 2025
olly71
YNWA, в Братском Ираке 9-летнюю девочку выдали замуж. Ее женихом стал 35-летний состоятельный мужчина. https://vk.com/wall-20169232_6986463?ysclid=m7izcnht9f361454382 тут у тебя возражений нет ни в чём ? всё духовноскрепно ? В Братском Ираке педофилия это же не в гейропе и гейомерике.
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24 фев 2025
B
BladeRunner
olly71, при Саддаме наверно не было такого. А вот пришли американцы и поставили демократическое правительство...
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24 фев 2025
rassol
BladeRunner, а вот при Саддаме реально такого не было. Он хоть и не был образцом гуманизма (курдов газом травил и т.д.), но это был светский диктатор и всяких алахакбаров, желающих жить по шариату, давил по мере сил.
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24 фев 2025
olly71
BladeRunner, всё так всё так правда американцы ушли из Ираке 13 лет назад и сейчас Там проиранское правительство и Ирак практически оккупирован Ираном ? Но виноваты конечно американцы иначе у тебя пазл не сходился бы . вон один америкаский пехотинец тебе даже в штаны насрал сволочь такая ну а чего от них ждать там же геи одни .
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24 фев 2025
B
BladeRunner
olly71, ниче у тебя подгорело. Кстати а почему ты решил что "там же геи одни"?
24 фев 2025
F
Fo0x
olly71, за 80 лет мир зажирел, закостенел, обабился. Вот эти товарищи и решили тряхнуть старушку-Европу, чтобы она опять вспомнила, что когда-то умела постоять за себя и за других. Риск ядерки при этом околонулевой, при Бидоне все было куда опаснее.
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24 фев 2025
olly71
Fo0x, в среднем 2 раза за 100 лет в мире происходит глобальная перетряска границ при этом побочно умирает несколько миллионов человек . Мир глобализирован и сейчас нельзя тряхнуть европу что бы не затряслась вся планета . Тут вон йеменские пираты заблокировали вход в красное море и в мире на 10% выросли все товары из Азии. Я живу в Австралии это хоть и цивилизованая но жопа мира здесь всегда тихо тепло и спокойно но даже здесь народ интересуется что там у вас за 13 000 км потому что хрен его знает чего вы там придумаете ещё . надо быть готовым. а насчёи ядерки Байден бы никогда не начал а Трамп ? в 2020 он приказал убить самого влиятельного иранского генерала спецслужб а есть негласное правило такие высокие личности не мочить . А Трамп плюнул и замочил. так что если его разозлить сильно ничего нельзя исключать.
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24 фев 2025
rassol
olly71, ну так расслабься в свое жопе мира. Еби кенгуру там или что. Любой кипишь до тебя дойдёт в последнюю очередь. Сидишь тут, пену пускаешь, как эпилептик, блядь.
24 фев 2025
Lord Iscariah
Ебать дедам моча собачья в голову ударила. хД
Like!5  Dislike!2
24 фев 2025
s
sibterminator
Как же Трамп боится Пита Зилка!
Like!4  Dislike!1
24 фев 2025
g
gravitgroove
Не знал, что USAID обеспечивали туры Iron Savior. Его горе можно понять.
Like!9  Dislike!3
24 фев 2025
s
sibterminator
gravitgroove, а Тэда Нуджета - Илон Маск. Кстати, где он? Раньше от него вести чуть ли не каждый день шли...
Like!1
24 фев 2025
g
gravitgroove
sibterminator, теперь его все устраивает и вместо него будут эти ребята, и, возможно, те, которые жили в тревоге и печали с 2017 по 2021. Я понимаю админов: скучно цитировать всем довольных и запредельно вежливых.
Like!1
24 фев 2025
father
Бля, не перестану удивляться, как любой политический наброс вызывает волну максимально странных комментариев даже от тех, кто при других обстоятельствах адекватно общается. Впечатление, что можно просто написать "Украина", "Путин", "Трамп" или "Байден", как сразу триггернётся общественность, порождая реки хуйни.

Кстати, сегодня ровно три года, как мы берём Киев за три дня:)
Like!10  Dislike!7
24 фев 2025
G
GreitWhiteHunter
father, с языка снял. А раньше думал, это боты все. Но тут вполне реальные пользователи, не стесняясь даже, без виртуалов.
Like!3  Dislike!1
24 фев 2025
Magyar
father, реки хуйни, которые потом усердно стирает админ. Одно непонятно - зачем тогда выкладывать политоту? Ведь не умеем мы на эти темы общаться, кто-нибудь из нас обязательно напишет что-то такое, что придется стереть.
Like!1
24 фев 2025
B
BladeRunner
Magyar, да уже 2 коммента минимум стерли - включая мой. И этот тоже снесут наверно
Like!1
24 фев 2025
V
Vareg
father, при всём уважении, хохлорейх за 3 дня - это предположение натовского генерала) Наши офф.лциа такого не говорили.
Like!1  Dislike!1
24 фев 2025
B
BladeRunner
Vareg, еМНИП министр МВД хохлов говорил в 2014 что Донецк за 48 часов возьмут. Но мой комент про это уже удалили
  Dislike!1
24 фев 2025
V
Vareg
BladeRunner, так-же, как и удалят комменты про конце 21 года, когда активно двигали натовские войска к границу + снабжали хохлорейх деньгами для нападения (собственно, 16 февраля те снова и напали на ДНР и ЛНР).. ничего удивительного)
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24 фев 2025
o
ody9000
видимо лечение на кукуху подействовало.
Like!2  Dislike!4
24 фев 2025
Orgik
Это пиздец, товарищи. А ведь я как-то раз был в мск на концерте Пита Силка и он мне чертовски понравился. Это просто кошмар - читать подобный высер от группы, которую любил.
Like!4  Dislike!5
24 фев 2025
olly71
Orgik, ну да теперь придётся тебе Силка разлюбить и полюбить Чечерину и Газманова . эти ребята всегда говорят что партия одобряет .
Like!8  Dislike!5
24 фев 2025
YNWA
olly71, так говоришь, будто это что-то плохое)
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24 фев 2025
F
Fo0x
Как говорится "либераха порвалась"
Like!2  Dislike!3
24 фев 2025
N
Nicolas444883
Fo0x, ну пока здесь порвался только ты, любитель Кисель-ТВ и соловьиного помета. То есть если чуваки из какой-то музыкальной группы считают Трампа диктатором и/или фашистом, то они либералы, плохие люди и не должны так думать?) Эка тебя тыркнуло. А вот тебе, жителю Мухосранска, который почему-то думает о Трампе, а не о великом геостратеге своей собственной страны, явно виднее, да?) Сказочный длб.
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24 фев 2025
V
Vareg
Nicolas444883, утри пятачок свой, не плакай
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24 фев 2025
D
Dichlofos
Запасаемся попкорном и болеем за обе команды! XD
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24 фев 2025
R
Rainmaker665
Молодец, прекрасно обломил тех немногих фанатов, которые готовы были придти на его концерт в Атланте. Это все еще полная фигня мешать энтертейнмент и политику. Плевать все хотели на мнение Силка, оно его личное и естественно имеющее право на жизнь, но давать концерты - его работа. Он ее не выполнит по абсолютно надуманной причине, т.к. всерьез считать США небезопасной страной может только конченный псих. Очень надеюсь, что ему влепят штрафные санкции за отмену по полной, ни в одном контракте никогда не пропишут в качестве законного оправдания тот бред, что он намолотил про мировой правопорядок. Мог бы сразу сказать как есть, что там высадилось НЛО и последствия просчитать невозможно, зачем он скрывает от нас правду? Орги и фэны бы стопроц вдохновились и еще спасибо сказали
Like!6  Dislike!1
24 фев 2025
Гепард
Rainmaker665, чел, ты не шаришь. В команде Трампа уже несколько человек откровенно зиганули, нацисткое приветствие кинули. Если бы это случилось до дня выборов, то Трамп бы скорее всего не победил. Ну а Зилк сотоварищи - вообще немцы, для них это тяжелая тема, они имеют право из-за такого расстраиваться.

Ну а "давать концерты- его работа" это и вовсе какая-то максимально терпильная позиция. Группы не обязаны выступать перед людьми просто потому, что те существуют. Не хотят ехать - опять же, имеют полное на то право. А ты еще какие-то санкции штрафные выдумал 😐
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24 фев 2025
Corpsegrinder04
Почему несправедливо удалили мой честный комментарий ?
Не тот, где фрицев в жопу выебли 80 лет назад, а про то , что Трамп/Венс/Маск не сами пришли, а их вообще-то американское большинство выбрало, которое Силк обосрал по сути.
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24 фев 2025
rassol
Corpsegrinder04, не большинство, а конкретно 312 человек. Согласно американской системе выборов, мнение большинства идёт на хуй, по сравнению с мнением коллегии выборщиков. Голосование народа там нихуя не решает. Ваш прапорщик Ясен Хуй.

P.S. эту систему ещё Томас Джефферсон, 3-й президент США, в -XVIII-XIX вв. критиковал и называл антинародной и недемократичной.
24 фев 2025
B
BladeRunner
rassol, вроде внесли изменения недавно - за кого большинство штата проголосовало - за того теперь все выборщики от этого штата голосуют.
24 фев 2025
rassol
BladeRunner, да есть такое. Но как это отменяет моё высказывание о том, что не большинство населения выбирает перзидента, а конкретные люди? И их очень мало.
https://www.presidency.ucsb.edu/statistics/elections/2024
24 фев 2025
B
BladeRunner
rassol, ну я про то что теперь уже от выборщиков ничего не зависит по сути - они ставят галочку там где большинство поставило. Вот раньше да - цирк да и только был.
24 фев 2025
rassol
BladeRunner, от выборщиков зависит всё. Они голосуют одновременно с населением. А вот от населения не зависит ничего.
24 фев 2025
Dr_Sexy
>говорит нам начать сотрудничать с нацистской партией AfD здесь, в Германии

Да, нацистская партия, возглавляемая лесбухой с женой-индуской
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