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*С Новым Годом! 76
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 32
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Iron Savior

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7 янв 2025 : 		 IRON SAVIOR расстались с басистом

11 фев 2024 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

22 окт 2023 : 		 Лидер IRON SAVIOR о здоровье

6 окт 2023 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

12 авг 2023 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

11 авг 2023 : 		 Лидер IRON SAVIOR о здоровье

19 июл 2023 : 		 У лидера IRON SAVIOR рак

17 июл 2023 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

9 июн 2023 : 		 Видео с текстом от IRON SAVIOR

15 авг 2022 : 		 Новый сингл IRON SAVIOR

28 июн 2022 : 		 Трек-лист нового релиза IRON SAVIOR

3 май 2022 : 		 Kai Hansen на новом сингле IRON SAVIOR

4 апр 2022 : 		 Новый сингл IRON SAVIOR

24 мар 2022 : 		 Видео с текстом от IRON SAVIOR

26 окт 2021 : 		 Переиздание IRON SAVIOR выйдет осенью

4 дек 2020 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

13 ноя 2020 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

18 окт 2020 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

12 окт 2020 : 		 Новый альбом IRON SAVIOR выйдет зимой

28 сен 2020 : 		 IRON SAVIOR завершили запись

13 июл 2020 : 		 Басист IRON SAVIOR здоров!

10 фев 2020 : 		 У басиста IRON SAVIOR рак

9 мар 2019 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

23 фев 2019 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

9 фев 2019 : 		 Видео с текстом от IRON SAVIOR

18 янв 2019 : 		 Новая песня IRON SAVIOR
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IRON SAVIOR расстались с басистом



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Лидер IRON SAVIOR опубликовал следующее сообщение:

«С большим сожалением мы вынуждены сообщить вам, что Jan-S. Eckert покинул Iron Savior. Это произошло по его собственной просьбе, которую мы в итоге вынуждены были принять. Мы благодарим Jan'а за его преданность делу на протяжении стольких лет и от всего сердца желаем ему всего наилучшего.

После того как Jan уже заменил Patrick Opitz во время предыдущего субботнего перерыва, он теперь возьмет на себя обязанности бас-гитариста на постоянной основе. Поэтому мы с нетерпением ждем потрясающего 2025 года!».

IRON SAVIOR Part Ways With Bassist JAN-S. ECKERT; Replacement Announced




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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7 янв 2025
Pennywise
Может опять у Эскерта проблемы со здоровьем...

просмотров: 160

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