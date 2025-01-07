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IRON SAVIOR расстались с басистом



Лидер IRON SAVIOR опубликовал следующее сообщение:



«С большим сожалением мы вынуждены сообщить вам, что Jan-S. Eckert покинул Iron Savior. Это произошло по его собственной просьбе, которую мы в итоге вынуждены были принять. Мы благодарим Jan'а за его преданность делу на протяжении стольких лет и от всего сердца желаем ему всего наилучшего.



После того как Jan уже заменил Patrick Opitz во время предыдущего субботнего перерыва, он теперь возьмет на себя обязанности бас-гитариста на постоянной основе. Поэтому мы с нетерпением ждем потрясающего 2025 года!».







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