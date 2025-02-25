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Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обязаны быть нейтральными и беспристрастными»



Piet Sielck решил продолжить:



«Некоторые из вас обвиняют меня в том, что я делаю политические заявления на фоне фанатов. Это не так. Единственная причина, по которой мы не едем в США, - это наши опасения, что в сентябре ситуация может быть еще хуже, чем сегодня, и что таким людям, как мы, открыто критикующим правительство, может быть опасно посещать США. Возможно, кому-то из вас это покажется смешным, но, глядя на то, что произошло всего за несколько недель, я не могу предсказать, как далеко готово зайти ваше правительство. В наши намерения не входило делать политические заявления, задевать ваши чувства или оскорблять вас. Мы просто рассказали вам правду о том, что привело нас к этому решению.



Некоторые из вас обвиняют меня в том, что я говорю о вещах, которые меня не касаются. Прежде всего, все, что делают США, касается любого человека на этой планете, поскольку действия США влияют на весь мир. Кроме того, моя мама уже более 30 лет живет в Сан-Франциско, штат Калифорния, и замужем за американским гражданином. Калифорния уже несколько веков является для меня чем-то вроде второго дома, и я сам когда-то жил там. Думаю, это тоже можно считать поводом для беспокойства.



Некоторые из вас также обвиняют меня в том, что я плохо информирован и слушаю «неправильные» новости. Я из Германии, где средства массовой информации финансируются и управляются народом. По закону СМИ обязаны быть нейтральными и беспристрастными. Кроме того, у нас есть новости, которыми управляют коммерческие компании, которые, как и в США, в большинстве своем предвзяты по отношению к своим владельцам. У некоторых из вас может сложиться неверное представление о наших государственных СМИ. Они не управляются правительством, и правительство не контролирует их содержание. Это регулируется законом. Но поскольку все мы люди, это работает не всегда на 100%, но достаточно хорошо, чтобы я мог доверять более или менее нейтральному и беспристрастному освещению событий.



Некоторые из вас также обвиняют немцев в том, что мы запретили свободу слова. Это настолько неверно, насколько это вообще возможно. Свобода слова/мнения закреплена в нашей конституции, Grundgesetz, статья 5, которая также запрещает цензуру. Но в отличие от США, где разрешено говорить, печатать и изображать буквально все, у нас есть некоторые ограничения. Оскорбления, диффамация / клевета, а также разжигание народной / расовой ненависти запрещены законом и в случае нарушения будут преследоваться по закону. Это просто означает, что вы можете выражать любое содержание сколько угодно, если вы не оскорбляете и/или не клевещете на других, и ваше содержание не подстрекает людей. Мы научились этому на ошибках Веймарской республики, и именно из этой среды исходит подавляющее большинство немецкого общества, и я совершенно не против пожертвовать крошечной толикой своей свободы слова, чтобы изложить свои мысли цивилизованным способом, без ненависти, оскорблений и клеветы. Потому что это инструменты/оружие демагогов.



Некоторые из вас также обвиняют меня в том, что я разделил металлическое сообщество ProgPower USA. Мне жаль, если я поднял неприятную тему, но раскол существовал задолго до того, как я написал это заявление, и был создан не мной. Разделение создано политиками, которые используют ненависть и клевету, чтобы манипулировать людьми в своих интересах. Мое заявление просто сделало видимым то, что находится на поверхности.



Еще раз хочу выразить глубочайшее сожаление по поводу сложившейся ситуации и того, что мне приходится разочаровывать людей, которые ни в чем не виноваты. И снова я могу лишь попросить вас о понимании и терпимости. Мы не претендуем на правоту, но мы должны основываться на том, что считаем правильным. Правы мы или нет... время покажет.



Всего наилучшего». http://www.iron-savior.com





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