Вокалист KATAKLYSM о группах, серьёзно изменивших своё звучание: «Это нечестно перед теми, кто столько лет тебя поддерживал»



Alex Haber из Heavy New York взял интервью у фронтмена канадской группы KATAKLYSM Maurizio Iacono. Выдержки из беседы приведены ниже.



О турне, посвящённом их последнему студийному альбому "Meditations":



«Пока все идёт хорошо. Мы очень мощно начали в Европе. Европа всегда была одним из самых сильных рынков для Kataklysm. Поэтому мы сначала поехали продвигать альбом именно туда. Это было феноменально. Одно аншлаговое шоу за другим. Просто замечательно. Мы были вместе с нашими друзьями и идейными братьями — Hypocrisy. Было очень здорово гастролировать вместе. Сейчас мы начинаем готовиться к американской части тура. К сожалению, мы не смогли отыграть полный тур с Soulfly, потому что моя жена ждёт ребёнка, и она держится изо всех сил, чтобы дождаться моего возвращения. Ожидалось, что всё произойдёт раньше, поэтому я был вынужден отменить последнюю неделю тура. Но в любом случае это наш первый первый тур с "Meditations" в Штатах. Мы очень рады быть здесь, пока что всё отлично».



О том, придерживаются ли участники Kataklysm определённой формы при создании новых альбомов или каждый раз пробуют новый подход:



«Всегда должна быть какая-то основа. У Kataklysm всегда была своя собственная индивидуальность, если говорить об этом, хотя мы всегда старались подходить к альбомам по-разному. У нас никогда не было такого: "Мы должны сделать вот так". Обычно всё зависит от наших ощущений. Что в итоге сработало, а что не получилось. Практически каждый раз это признание собственных успехов в карьере. И в то же время мы бы не хотели ничего менять. Мы занимаемся этим уже довольно долго, и, очевидно, существует причина, по которой мы уже настолько долго на плаву. Мы хотим, чтобы так оно и продолжалось, и чтобы наши поклонники были довольны. Я очень хорошо знаю, что чувствуют фанаты, когда ты делаешь разворот на 360 градусов [так в оригинале] и полностью меняешь своё звучание просто потому, что тебе так захотелось. Это совсем не круто для фанатов, которые следовали за тобой все эти годы, и именно наличие у тебя этой самой формулы они в тебе и ценят. Я думаю, к этому надо относиться философски: учитывать пожелание поклонников, но в то же время делать немного по-своему. Вставлять какие-то сюрпризы, добавлять новые моменты. Kataklysm — это Kataklysm. Я думаю, мы будем пытаться развивать то, что мы уже делаем, настолько, насколько это возможно».



О том, бывало ли такое, когда его тексты определяли композиционную структуру песен Kataklysm:



«Идеальным примером подобного может стать песня "Shadows and Dust". Мы написали её довольно давно. Это один из наших самых больших "хитов". Я не люблю говорить это слово, но в дэт-металле она стала чем-то вроде него. Мы написали всю песню вокруг припева, так что это была одна из тех вещей, где у меня была идея. Я сказал ребятам: "Я хочу тут спеть "Shadows and Dust, а потом — бум!" И все такие: "Окей, круто". В итоге всё выстроилось вокруг этого. У нас нет формулы по умолчанию. Это всё на самом деле на уровне ощущений. Порой уже имеется музыка, и идеи приходят мне в голову уже поверх того, что мы играем. А иногда всё происходит наоборот: у меня есть идея, и мы работаем над ней. Каждый раз по-разному».



О том, любит ли он оставлять свои тексты открытыми для интерпретации или старается донести до слушателя однозначное сообщение:



«Я оставляю слушателю простор для интерпретации, но у меня действительно есть идея, которую я закладываю во всё, что я делаю. У Kataklysm очень прочная связь с фанатским сообществом. Мы никогда не были серьёзной медийной группой. Мы не крутимся постоянно в эфире в духе: "Посмотрите, что я сейчас ем". Мы не такого плана команда. Мы поняли это обстоятельство, и со временем некоторые из нас научились это принимать и даже любить. То, что у нас нет такой вот медийности, но есть подобная связь. Когда я пишу текст, люди понимают, что я пишу про что-то личное, что произошло со мной или с кем-то из парней, в общем, с нами. Само собой, это открыто для интерпретации. Но для нас этот аспект крайне важен, потому что лично мне кажется, что я должен писать о чём-то, что для меня имеет значение. А для меня имеет значение повседневная жизнь. Это не что-то типа: "Ла-ла-ла, здесь Сатана! Мы горим и все дела". Это скорее: "Ладно, а дальше что?". Я думаю, когда дело доходит до написания музыки, я совсем не по части фэнтези и тому подобного. Некоторые группы этим живут и преуспевают в этом, у кого-то, напротив, в песнях склонность к политике. Они рассказывают про Сатану, но они примешивают к этому политику, ну или просто хрипят про расчленение младенцев. Тема Kataklysm — это, скорее, ежедневная борьба, потому что сама группа всегда боролась на своём пути. Нас никогда не принимали с лёгкостью. Мы всегда завоевывали своё положение. Это отражается и в нашей музыке, и в наших текстах. Да, определённо всегда имеется некое основополагающее послание. Но мы оставляем за слушателем право понимать его так, как он хочет. Потому что иногда я что-то говорю, но люди понимают это иначе. Например, "Manipulator of Souls", которую мы когда-то написали. Для меня она имела определённое значение. Но кто-то однажды подошёл ко мне и сказал: "Ты спас мне жизнь. Я подсел на героин, и он полностью руководил моим сознанием. Твоя песня вытянула меня из этого". И хоть я никоим образом не считаю это своей заслугой, я считаю, что если текст помог этому человеку, значит, в нём уже была эта самая борьба, он просто об этом не знал. Может быть, песня помогла ей выйти на свет. Что до меня... Для меня задание выполнено. И я крайне этому рад».















