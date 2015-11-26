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Kataklysm

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11 июл 2020 : 		 Новое видео KATAKLYSM

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19 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от KATAKLYSM

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4 июн 2018 : 		 Новое видео KATAKLYSM

16 май 2018 : 		 Трейлер к новому альбому KATAKLYSM

6 май 2018 : 		 Новое видео KATAKLYSM

12 апр 2018 : 		 Трейлер нового альбома KATAKLYSM

30 мар 2018 : 		 Видео с текстом от KATAKLYSM

24 фев 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KATAKLYSM

9 дек 2017 : 		 KATAKLYSM нашли продюсера

7 ноя 2017 : 		 Новый альбом KATAKLYSM выйдет весной

1 сен 2017 : 		 KATAKLYSM снимут шоу

7 июн 2017 : 		 Видео с текстом от KATAKLYSM

24 фев 2017 : 		 Концертное видео KATAKLYSM

28 дек 2016 : 		 KATAKLYSM отметят юбилей специальной программой

4 апр 2016 : 		 KATAKLYSM получили награду JUNO за лучший хэви-металлический альбом года

31 июл 2015 : 		 Новое видео KATAKLYSM

30 июл 2015 : 		 Новое видео KATAKLYSM
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|||| 11 июл 2020

Новое видео KATAKLYSM



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"The Killshot", новое видео группы KATAKLYSM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Unconquered", выходящего 25 сентября на Nuclear Blast Records.

Трек-лист:

01. The Killshot

02. Cut Me Down

03. Underneath The Scars

04. Focused To Destroy You

05. The Way Back Home

06. Stitches

07. Defiant

08. Icarus Falling

09. When It's Over

Video Premiere: KATAKLYSM's 'The Killshot'








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