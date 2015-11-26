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Kataklysm

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17 окт 2018 : 		 Новое видео KATAKLYSM

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15 июн 2018 : 		 Успехи в чартах KATAKLYSM

9 июн 2018 : 		 Концертное видео KATAKLYSM

4 июн 2018 : 		 Новое видео KATAKLYSM

16 май 2018 : 		 Трейлер к новому альбому KATAKLYSM

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12 апр 2018 : 		 Трейлер нового альбома KATAKLYSM

30 мар 2018 : 		 Видео с текстом от KATAKLYSM

24 фев 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KATAKLYSM

9 дек 2017 : 		 KATAKLYSM нашли продюсера

7 ноя 2017 : 		 Новый альбом KATAKLYSM выйдет весной

1 сен 2017 : 		 KATAKLYSM снимут шоу

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28 дек 2016 : 		 KATAKLYSM отметят юбилей специальной программой
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Гитаристу KATAKLYSM уже лучше



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Гитарист KATAKLYSM Jean-François Dagenais сказал, что ему уже «заметно лучше» после того, как тест на COVID-19 оказался положительным. Он написал:

«Всем привет! Во-первых, хочу поблагодарить всех и каждого за невероятную поддержку в мой адрес, как от фанатов со всего мира, так и от коллег по цеху. Это определённо подняло мой дух!!!

Прошлая неделя начиналась как обычная. Я был занят промоушном в прессе альбома "Unconquered", а в среду утром я проснулся, и было ощущение, что меня переехал поезд. У меня были лёгкий жар, боли в теле и общая разбитость. На следующий день я отправился к врачу после того, как лучше мне не стало, и на всякий случай мне сделали тест на COVID-19. В итоге он оказался положительным, и я был в шоке, потому что я невероятно осторожный и аккуратный. Я регулярно надеваю маску, мою руки и едва показываю нос наружу.

Ну, так или иначе, но в выходные я стал чувствовать себя лучше, и появилось ощущение возвращения меня прежнего. У счастью, никаких угроз для жизни. Я на самоизоляции с семьёй (они пока в порядке) и через какой-то момент времени буду свободен от всего этого.

Я не собираюсь делать из всего этого какую-то историю, которая перекроет новую пластинку, но хотел бы просто донести новости и призвать всех быть более аккуратными. Это неприятная хрень. Первые несколько дней достаточно брутальны, но в итоге я в порядке, и я это преодолею!»

KATAKLYSM Guitarist Is Feeling



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

YNWA


26 авг 2020, 09:13		""""""Я проснулся, и было ощущение, что меня переехал поезд. У меня были лёгкий жар, боли в теле и общая разбитость""""""

У меня каждое утро перед рабочим днём так. Уже лет 10.


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