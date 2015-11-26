Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист QUEEN назван лучшим 156
*JUDAS PRIEST: «Геи-металлисты, выходите из сумрака!» 34
*MEGADETH записывают 18 песен 23
*MIKE PORTNOY: «Новый год встретил с басистом DREAM THEATER, ... 20
*K.K. DOWNING: «Многие так и не поняли "Nostradamus"» 20
[= ||| все новости группы



*

Kataklysm

*



23 июн 2020 : 		 Новый альбом KATAKLYSM выйдет осенью

15 июн 2020 : 		 KATAKLYSM завершили работу над альбомом

4 май 2020 : 		 Защитные маски от KATAKLYSM

19 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от KATAKLYSM

27 мар 2019 : 		 Вокалист KATAKLYSM о канадской металл-сцене

25 фев 2019 : 		 Вокалист KATAKLYSM о группах, серьёзно изменивших своё звучание: «Это нечестно перед теми, кто столько лет тебя поддерживал»

17 окт 2018 : 		 Новое видео KATAKLYSM

18 июн 2018 : 		 Концертное видео KATAKLYSM

15 июн 2018 : 		 Успехи в чартах KATAKLYSM

9 июн 2018 : 		 Концертное видео KATAKLYSM

4 июн 2018 : 		 Новое видео KATAKLYSM

16 май 2018 : 		 Трейлер к новому альбому KATAKLYSM

6 май 2018 : 		 Новое видео KATAKLYSM

12 апр 2018 : 		 Трейлер нового альбома KATAKLYSM

30 мар 2018 : 		 Видео с текстом от KATAKLYSM

24 фев 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KATAKLYSM

9 дек 2017 : 		 KATAKLYSM нашли продюсера

7 ноя 2017 : 		 Новый альбом KATAKLYSM выйдет весной

1 сен 2017 : 		 KATAKLYSM снимут шоу

7 июн 2017 : 		 Видео с текстом от KATAKLYSM

24 фев 2017 : 		 Концертное видео KATAKLYSM

28 дек 2016 : 		 KATAKLYSM отметят юбилей специальной программой

4 апр 2016 : 		 KATAKLYSM получили награду JUNO за лучший хэви-металлический альбом года

31 июл 2015 : 		 Новое видео KATAKLYSM

30 июл 2015 : 		 Новое видео KATAKLYSM

30 июл 2015 : 		 Новое видео KATAKLYSM
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом KATAKLYSM выйдет осенью



*
zoom
*
* *
KATAKLYSM выпустят новую работу, получившую название "Unconquered", весной этого года на Nuclear Blast Records — тизер доступен ниже.

KATAKLYSM To Release





Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

rassol


23 июн 2020, 14:46		Зачем?


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 308

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом