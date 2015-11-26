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KATAKLYSM завершили работу над альбомом



Вокалист KATAKLYSM Maurizio Iacono опубликовал следующее сообщение:



«Работаю над тремя записями: новый альбом KATAKLYSM закончен и готов к выпуску — это убойная пластинка; EX DEO в процессе и похож по духу на Gods of Rome. Ну и третий релиз — это моя сольная работа под вывеской INVICTUS,автобиографичного плана пластинка (я созрел на ее создание после 25 лет в деле). У меня были взлеты и падения на карантине, у меня свободный дух и я не хочу говорить вам что делать или удерживать себя от того, что подсказывает мне мой инстинкт, поэтому я решил вложить всю эту энергию в творчество и самовыражение. Я подобен грузовому поезду. Готовьтесь, такого меня вы еще не слышали!»







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