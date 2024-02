14 фев 2024



Видео полного выступления KATAKLYSM



Видео полного выступления KATAKLYSM, которое состоялось в рамках круиза 70000 Tons Of Metal, доступно для просмотра ниже:



"The Ambassador of Pain"

"The Resurrected"

"As I Slither"

"For All Our Sins"

"The Night They Returned"

"Serenity in Fire"

"Blood on the Swans"

"10 Seconds From the End"

"The Tragedy I Preach"

"Under the Bleeding Sun"

"Goliath"

"Narcissist"

"Bringer of Vengeance"







