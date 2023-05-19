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Новое видео KATAKLYSM



Bringer of Vengeance, новое видео KATAKLYSM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома GOLIATH, выход которого намечен на 11 августа на Nuclear Blast Records. http://www.kataklysmrocks.com







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