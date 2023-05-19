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*Барабанщик METALLICA: «Мы всё ещё чувствуем себя не в своей ... 24
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Kataklysm

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24 фев 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KATAKLYSM
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Новое видео KATAKLYSM



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Bringer of Vengeance, новое видео KATAKLYSM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома GOLIATH, выход которого намечен на 11 августа на Nuclear Blast Records.




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КомментарииСкрыть/показать 7 )

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19 май 2023
resurgamresponses
это будто ост к фильму. как то не очень круто.
19 май 2023
rassol
resurgamresponses, а у них было когда-либо круто? Даже не круто, а хотя бы средне?
19 май 2023
gravitgroove
rassol, конечно было! От «Temple of Knowledge» хотя бы лулзов можно получить и по сей день.
Like!1
19 май 2023
M
Madcap
rassol, это же вкусовщина! Как по мне, группа огонь. Но правда прошлый альбом не годится никуда. Как будто продюсеры заставили высрать это. Звук изменили в худшую сторону. Но прошлые альбомы пушка.
19 май 2023
Lord Iscariah
уныло и однообразно
19 май 2023
Corpsegrinder04
Хз, мне творчество 2013-2018 нравится. Последний альбом правда был хуйнёй, как собственно и эта песня.
19 май 2023
грозакоммунистов
Период 2001 - 2013 очень даже.
Тут же модные фишечки с архаичной подачей просто не вяжутся.

просмотров: 679

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