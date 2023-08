28 авг 2023



Профессиональное видео полного выступления KATAKLYSM



Профессиональное видео с выступления KATAKLYSM, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Narcissist"

"Thy Serpents Tongue"

"At The Edge Of The World"

"The Ambassador Of Pain"

"Underneath The Scars"

"Bringer Of Vengeance"

"Soul Destroyer"

"In Shadows & Dust"

"Manipulator Of Souls"

"Taking The World By Storm"

"Outsider"

"As I Slither"

"Serenity In Fire"

"The Black Sheep"







