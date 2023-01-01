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*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 46
*Новое видео THERION 31
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 28
*Фигурки PANTERA выйдут весной 22
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Kataklysm

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20 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KATAKLYSM

28 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления KATAKLYSM

15 авг 2023 : 		 Вокалист KATAKLYSM: «Ой, как всё дорого!»

12 авг 2023 : 		 Новое видео KATAKLYSM

30 июн 2023 : 		 Новое видео KATAKLYSM

19 май 2023 : 		 Новое видео KATAKLYSM

26 мар 2021 : 		 Новое видео KATAKLYSM

26 янв 2021 : 		 Новые соусы KATAKLYSM

6 окт 2020 : 		 KATAKLYSM поменяли барабанщика

27 сен 2020 : 		 Новое видео KATAKLYSM

29 авг 2020 : 		 Новое видео KATAKLYSM

26 авг 2020 : 		 Гитаристу KATAKLYSM уже лучше

25 авг 2020 : 		 У гитариста KATAKLYSM выявлен коронавирус

25 июл 2020 : 		 Вокалист KATAKLYSM: «Горжусь новым альбомом»

11 июл 2020 : 		 Новое видео KATAKLYSM

23 июн 2020 : 		 Новый альбом KATAKLYSM выйдет осенью

15 июн 2020 : 		 KATAKLYSM завершили работу над альбомом

4 май 2020 : 		 Защитные маски от KATAKLYSM

19 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от KATAKLYSM

27 мар 2019 : 		 Вокалист KATAKLYSM о канадской металл-сцене

25 фев 2019 : 		 Вокалист KATAKLYSM о группах, серьёзно изменивших своё звучание: «Это нечестно перед теми, кто столько лет тебя поддерживал»

17 окт 2018 : 		 Новое видео KATAKLYSM

18 июн 2018 : 		 Концертное видео KATAKLYSM

15 июн 2018 : 		 Успехи в чартах KATAKLYSM

9 июн 2018 : 		 Концертное видео KATAKLYSM

4 июн 2018 : 		 Новое видео KATAKLYSM
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Профессиональное видео с выступления KATAKLYSM



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Профессиональное видео с выступления KATAKLYSM, которое состоялось в рамках Wacken Open Air 2023. доступно для просмотра ниже.

Watch KATAKLYSM Perform Live At Wacken Open Air 2023; Pro-Shot Video Released




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