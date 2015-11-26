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*Вокалист SACRED REICH: «Тупые расисты, захватившие Капитолий... 364
*ICED EARTH, DEMONS & WIZARDS исчезли из каталога Century Med... 83
*Барабанщик L.A. GUNS сочувствует молодым группам 49
*Новое видео ACCEPT 39
*TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека» 38
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Kataklysm

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26 янв 2021 : 		 Новые соусы KATAKLYSM

6 окт 2020 : 		 KATAKLYSM поменяли барабанщика

27 сен 2020 : 		 Новое видео KATAKLYSM

29 авг 2020 : 		 Новое видео KATAKLYSM

26 авг 2020 : 		 Гитаристу KATAKLYSM уже лучше

25 авг 2020 : 		 У гитариста KATAKLYSM выявлен коронавирус

25 июл 2020 : 		 Вокалист KATAKLYSM: «Горжусь новым альбомом»

11 июл 2020 : 		 Новое видео KATAKLYSM

23 июн 2020 : 		 Новый альбом KATAKLYSM выйдет осенью

15 июн 2020 : 		 KATAKLYSM завершили работу над альбомом

4 май 2020 : 		 Защитные маски от KATAKLYSM

19 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от KATAKLYSM

27 мар 2019 : 		 Вокалист KATAKLYSM о канадской металл-сцене

25 фев 2019 : 		 Вокалист KATAKLYSM о группах, серьёзно изменивших своё звучание: «Это нечестно перед теми, кто столько лет тебя поддерживал»

17 окт 2018 : 		 Новое видео KATAKLYSM

18 июн 2018 : 		 Концертное видео KATAKLYSM

15 июн 2018 : 		 Успехи в чартах KATAKLYSM

9 июн 2018 : 		 Концертное видео KATAKLYSM

4 июн 2018 : 		 Новое видео KATAKLYSM

16 май 2018 : 		 Трейлер к новому альбому KATAKLYSM

6 май 2018 : 		 Новое видео KATAKLYSM

12 апр 2018 : 		 Трейлер нового альбома KATAKLYSM

30 мар 2018 : 		 Видео с текстом от KATAKLYSM

24 фев 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KATAKLYSM

9 дек 2017 : 		 KATAKLYSM нашли продюсера

7 ноя 2017 : 		 Новый альбом KATAKLYSM выйдет весной
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|||| 26 янв 2021

Новые соусы KATAKLYSM



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KATAKLYSM представили ещё два острых соуса: Focused To Destroy You и The Killshot, которые доступны по этому адресу.

KATAKLYSM Unveil Two New Hot Sauces



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