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У гитариста KATAKLYSM выявлен коронавирус



Гитарист KATAKLYSM Jean-François Dagenais прошёл тест на коронавирус в связи с тяжёлой симптоматикой COVID-19, и получил позитивный результат. Последнее десятилетие музыкант канадского происхождения проживает в городе Даллас, штат Техас, где в настоящий момент заболеваемость в самом разгаре, — штат занимает второе место в США по числу инфицированных. В самом городе официально зарегистрировано 68 572 случаев с марта этого года.



Комментарии от участников KATAKLYSM:



«С большим сожалением сообщаем, что наш гитарист и один из основателей группы, J-F Dagenais получил позитивный тест на COVID-19, который был сделан в связи с тяжёлым проявлением симптомов заболевания. Мы подробнее проинформируем вас о его состоянии в ближайшие несколько дней».



Группа планирует выпустить свой 14-й студийный альбом, получивший название "Unconquered", 25 сентября на Nuclear Blast Records. Материал записан в JFD Studio (Даллас).







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