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Kataklysm

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25 авг 2020 : 		 У гитариста KATAKLYSM выявлен коронавирус

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11 июл 2020 : 		 Новое видео KATAKLYSM

23 июн 2020 : 		 Новый альбом KATAKLYSM выйдет осенью

15 июн 2020 : 		 KATAKLYSM завершили работу над альбомом

4 май 2020 : 		 Защитные маски от KATAKLYSM

19 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от KATAKLYSM

27 мар 2019 : 		 Вокалист KATAKLYSM о канадской металл-сцене

25 фев 2019 : 		 Вокалист KATAKLYSM о группах, серьёзно изменивших своё звучание: «Это нечестно перед теми, кто столько лет тебя поддерживал»

17 окт 2018 : 		 Новое видео KATAKLYSM

18 июн 2018 : 		 Концертное видео KATAKLYSM

15 июн 2018 : 		 Успехи в чартах KATAKLYSM

9 июн 2018 : 		 Концертное видео KATAKLYSM

4 июн 2018 : 		 Новое видео KATAKLYSM

16 май 2018 : 		 Трейлер к новому альбому KATAKLYSM

6 май 2018 : 		 Новое видео KATAKLYSM

12 апр 2018 : 		 Трейлер нового альбома KATAKLYSM

30 мар 2018 : 		 Видео с текстом от KATAKLYSM

24 фев 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KATAKLYSM

9 дек 2017 : 		 KATAKLYSM нашли продюсера

7 ноя 2017 : 		 Новый альбом KATAKLYSM выйдет весной

1 сен 2017 : 		 KATAKLYSM снимут шоу

7 июн 2017 : 		 Видео с текстом от KATAKLYSM

24 фев 2017 : 		 Концертное видео KATAKLYSM

28 дек 2016 : 		 KATAKLYSM отметят юбилей специальной программой

4 апр 2016 : 		 KATAKLYSM получили награду JUNO за лучший хэви-металлический альбом года
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У гитариста KATAKLYSM выявлен коронавирус



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Гитарист KATAKLYSM Jean-François Dagenais прошёл тест на коронавирус в связи с тяжёлой симптоматикой COVID-19, и получил позитивный результат. Последнее десятилетие музыкант канадского происхождения проживает в городе Даллас, штат Техас, где в настоящий момент заболеваемость в самом разгаре, — штат занимает второе место в США по числу инфицированных. В самом городе официально зарегистрировано 68 572 случаев с марта этого года.

Комментарии от участников KATAKLYSM:

«С большим сожалением сообщаем, что наш гитарист и один из основателей группы, J-F Dagenais получил позитивный тест на COVID-19, который был сделан в связи с тяжёлым проявлением симптомов заболевания. Мы подробнее проинформируем вас о его состоянии в ближайшие несколько дней».

Группа планирует выпустить свой 14-й студийный альбом, получивший название "Unconquered", 25 сентября на Nuclear Blast Records. Материал записан в JFD Studio (Даллас).

KATAKLYSM Guitarist Tests Positive For COVID-19 After Experiencing



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

qrelllqry


25 авг 2020, 20:27		Позитивный? Это теперь так называется?)


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