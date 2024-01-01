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*Йе в BURZUM 46
*WINTERSUN закончили Time II 25
*Новая песня JUDAS PRIEST 24
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 22
*BECKY BALDWIN стала новым членом MERCYFUL FATE 22
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Kataklysm

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26 янв 2024 : 		 Новое видео KATAKLYSM

20 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KATAKLYSM

28 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления KATAKLYSM

15 авг 2023 : 		 Вокалист KATAKLYSM: «Ой, как всё дорого!»

12 авг 2023 : 		 Новое видео KATAKLYSM

30 июн 2023 : 		 Новое видео KATAKLYSM

19 май 2023 : 		 Новое видео KATAKLYSM

26 мар 2021 : 		 Новое видео KATAKLYSM

26 янв 2021 : 		 Новые соусы KATAKLYSM

6 окт 2020 : 		 KATAKLYSM поменяли барабанщика

27 сен 2020 : 		 Новое видео KATAKLYSM

29 авг 2020 : 		 Новое видео KATAKLYSM

26 авг 2020 : 		 Гитаристу KATAKLYSM уже лучше

25 авг 2020 : 		 У гитариста KATAKLYSM выявлен коронавирус

25 июл 2020 : 		 Вокалист KATAKLYSM: «Горжусь новым альбомом»

11 июл 2020 : 		 Новое видео KATAKLYSM

23 июн 2020 : 		 Новый альбом KATAKLYSM выйдет осенью

15 июн 2020 : 		 KATAKLYSM завершили работу над альбомом

4 май 2020 : 		 Защитные маски от KATAKLYSM

19 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от KATAKLYSM

27 мар 2019 : 		 Вокалист KATAKLYSM о канадской металл-сцене

25 фев 2019 : 		 Вокалист KATAKLYSM о группах, серьёзно изменивших своё звучание: «Это нечестно перед теми, кто столько лет тебя поддерживал»

17 окт 2018 : 		 Новое видео KATAKLYSM

18 июн 2018 : 		 Концертное видео KATAKLYSM

15 июн 2018 : 		 Успехи в чартах KATAKLYSM

9 июн 2018 : 		 Концертное видео KATAKLYSM
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|||| 26 янв 2024

Новое видео KATAKLYSM



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Goliath, новое видео KATAKLYSM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома GOLIATH, выход которого состоялся 11 августа на Nuclear Blast Records.




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