Вокалист KATAKLYSM : «Горжусь новым альбомом»



Вокалист KATAKLYSM Maurizio Iacono опубликовали сообщение относительно выхода нового альбома Unconquered, который намечен на двадцать пятое сентября на Nuclear Blast Records:



«Очень горжусь этим альбомом. В процессе сочинения было много драйва, а также злости, она просто текла как вода, всё ровно так, как и должно было быть. У меня есть идея, стоящая за Kataklysm, которая всегда была о боли и трудных временах, но с положительным преодолением и возвращением с боевым духом. Она отражает то, кем я являюсь. Они хотели отложить этот альбом до 2021 года, чтобы максимизировать продажи, именно поэтому мы решили выпустить его тогда, когда мы нужны нашим фэнам больше всего, то есть СЕЙЧАС, когда настали трудные времена и надежда должна быть поддержана и подкреплена. Мы любим вас, спасибо за огромную поддержку, которую вы оказали этому синглу. Это важная запись в наших душах, и вы убедитесь, что лучшее ещё впереди!»



Альбом будет доступен в следующих вариантах:



- CD Jewel Case

- Vinyl

Red W. Black Splatter (Limited to 1500)

Glow In The Dark (Limited to 300)

Clear W. Black Splatter (Limited to 300 on band's store only)

White W. Silver Splatter (Limited to 200)

Black

- White Cassette (Limited to 200)

- CD + Patch Bundle (Limited to 300)

- "Heart of the Beast" CD bundle (Limited to 200)

CD

2 Buttons

Heart Shaped Stress Ball

Sticker

Burlap Bag Bundle



Трек-лист:



01. The Killshot



02. Cut Me Down



03. Underneath The Scars



04. Focused To Destroy You



05. The Way Back Home



06. Stitches



07. Defiant



08. Icarus Falling



09. When It's Over







