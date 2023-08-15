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Вокалист KATAKLYSM: «Ой, как всё дорого!»



Не остался в стороне от описания проблем в индустрии и вокалист KATAKLYSM Maurizio Iacono, который вставил свои пару центов о том, что везде всё стало дорого:



«Это катастрофа. Я управляю несколькими группами через свою управляющую компанию (Hard Impact), и это трудно, потому что ожидания высоки. Группы думают, что раз они не выступали три года, то теперь им что-то причитается. Они такие: "Три года без денег, мы умирали. Теперь мы здесь... Отдайте мне их немедленно". А я им: "Нет, потому что все в минусе. Все поехали на гастроли, и это само по себе создаёт инфляцию в музыкальной индустрии. Потому что дело не только в деньгах, теперь есть множество групп, гастролирующих в одно и то же время. И поэтому теперь не хватает места. Это означает, что промоутерам приходится выбирать. Поэтому некоторые попадают под раздачу. Это средний класс, который разлетается на куски. Чтобы выжить, вам нужен тур, и вам нужна определённая сумма денег, когда вы выходите на сцену. А сейчас всё подорожало на 40–60 %. Даже персонал. Что делали члены персонала во время пандемии? Им пришлось искать другую работу. А на тех, кто остался, спрос настолько высок, что они удваивают цену. Сейчас трудное время, и до сих пор ситуация не изменилась. Кроме того, если вы едете в Европу, то некоторые промоутеры берут с вас 20 % за продажу товара, а затем ещё и 20 % НДС. Теперь вы теряете 40 % своего дохода на продаже товара. Это самый большой грабёж, который я когда-либо видел в своей жизни. И причина, по которой это происходит, заключается в том, что правительство присылает человека, который будет собирать НДС. Таким образом, они должны брать с вас 20 % только за то, что вы продаёте свой товар. Я не удивлюсь, если группы будут продавать свои товары прямо у своего автобуса. Я полагаю, что если ситуация не изменится, то возникнет много проблем. Многие группы будут вынуждены прекратить свою деятельность».







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